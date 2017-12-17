旧金山首位华裔市长李孟贤去世 华裔之光不会黯淡

12月12日凌晨，旧金山首位华裔市长李孟贤因心脏病突然去世。噩耗传开，旧金山从民众到官员都为之震惊和悲哀，市政府为之降半旗。在首都华盛顿，民主党全国委员会、美国市长协会、国会亚太裔党团、国会亚太裔研究所、百人会等组织纷纷表示震惊和悼念。而全美华人社区更是为之悲痛和惋惜。从旧金山、西雅图，到洛杉矶、纽约，华人们以各种方式表达哀思与怀念。

李孟贤作为一位华裔，获得了超过六成选民的拥戴，在2011年当选旧金山市长，2015年成功连任。他是旧金山第43任市长，也是旧金山史上首位华裔市长，他的当选是美国华人参政史上的里程碑事件。6年前的2011年11月，侨报发表题为“旧金山市长选举翻开华人参政新页”的社论，提到“因为曾几何时，这个地方曾经制定法律禁止华裔移民投票、拥有物业。今天，百年历史，一页轻翻。发生在旧金山的事情，正是全美华人走过的艰辛道路的缩影。”

的确，李孟贤走过的道路，折射了华人移民在美国的艰辛与奋斗，梦想与收获。他的父母是都是来自于中国广东台山的移民，以开餐馆谋生。在他15岁的时候父亲就去世，他很早就开始打工贴补家用。他成为家中的第一位大学生，后来也成为家中的第一位市长。李孟贤和西雅图弗兰克林高中学长骆家辉一起，相互激励，成为美国政坛的华人双星。

作为移民的后代，以及早年的苦难经历，促使李孟贤投身于民权活动。最初是以民权律师的身份，后来是以市长的身份，来维护少数族裔和移民的权益。李孟贤曾率先宣布在旧金山执行移民庇护政策。亚太裔国会研究所主席和CEO弗洛伊德·莫里(FloydMori)称赞李孟贤是亚太裔民权的先锋。在他去世之际，许多人都提到，李孟贤大力支持在旧金山市设立纪念慰安妇的铜像，即使面临各种压力，他依然坚持尊重历史，明白是非。

作为华人市长，他为中国城贡献良多，而李孟贤的关注对象并不是局限在族裔的范围。他把整个弱势群体作为关注的优先事项。他一直为提供更多的廉价住房而奋斗，致力于解决旧金山无家可归问题。议员们赞扬李孟贤喜欢社区，支持社区小商业发展和各行各业繁荣，推动了旧金山的失业率从上任时9%降至目前的4%，官员们也说他们喜欢与李孟贤这样关心社会贫困大众的市长一起工作。

当然，李孟贤市长之路并不一帆风顺。在治安、预算等方面频频遇到挑战，近来又因签署娱乐大麻法案而遭到社区反对，甚至包括一些华人也有不同声音。但不同党派、立场的人们都认同，李孟贤是一位抱有情怀和坚持理念的政治家，而不是见风使舵的政客。当李孟贤离去之际，他还会作为一个低调、温和的政治家而为人牢记。如范士丹所说，李孟贤是一位在旧金山充满挑战时期的上任的市长，李孟贤平和的管理风格是有效的。他注重细节和政治共识，为他赢得了包括他的政治对手在内的赞赏。

在李孟贤当选市长的6年前，侨报在年终社论中提到，李孟贤为“当之无愧为新世纪的华裔之光”，如今，6年过去，李孟贤不幸倒在了市长的岗位上，而他在这片土地的上空上划过的光芒，不会因时间黯淡，而会长久地留在华人参政的历史上，也会留在民众的心中。

侨报网–Dec 14, 2017,01:18