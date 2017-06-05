智勇双全 华警传奇 方子源

方子源，一个社区民众很熟悉的名字

他在纽约市当差23年，曾与歹徒单对单驳火，勇战受伤。退休前的官衔是华人警察中最高的–警务副总监。他是一个多才多艺的人，精通虎爪派功夫，曾任美东国术联谊会会长。同时，又醉心粤剧粤曲，通晓二胡、秦琴等多种乐器。

我是方子源，英文名为Dewey Fong，1949年在广东开平出生。我的祖父很早就在美国谋生，而父亲回乡跟妈妈结婚后不久就返回美国，继续经营餐馆，也开过洗衣馆。我两岁的时候，母亲带着我来到香港定居，等候父亲申请我们移民赴美。

自修中文 随师习武

1958年，移民申请终获批准。来到美国之后，一家人居住在布朗士。接受西方教育之余，仍不忘中国文化。幼小的心灵仍没有忘记在香港读书时的中文，觉得自己是中国人，不应该忘本，因此经常自修中文。大约16岁的时候还每个周日到唐人街华侨学校上课，时常拿著中文书问老师。

当年的华埠虽然没有现在的多彩多姿，但对居住在“穷乡僻壤”的我来说，也是很吸引人的。于是，我又迷上功夫，跟随虎爪派伍伟康师傅习武，也得到过多位武林前辈的指点。此外，因为在香港时常常听电台的粤曲节目，对粤曲也有浓厚兴趣。机缘巧合，我在华埠的音乐社也开始学习粤乐。

我一面读书，一面学习自己喜爱的文娱活动，惬意又有满足感。到了1971年，我还在念大学三年级的时候，兴起投考警队的念头。想就要去做，笔试、面试都过关了，原本1973年就可以入警校受训的了。但因为纽约市经济出现逆差，市府各部门都要裁员，保护市民的警队也不能幸免。在这种艰难情况下，只有等待。

1979年，我接到通知，可以报到入警察学堂了。经过魔鬼式的训练，我毕了业。当年警察分三个部门，包括：房屋警察、捷运警察及纽约市警察。我被分配到房屋警察部门去，在此后数年间，我尽其职责，很多次受到上级的赞赏。

最惊心动魄的一次是1981年7月31日下午3时左右，当时我是便衣巡逻，防止罪案的发生。当天我经过下东城七分局辖区时，接到无线电通知，我们的警车在哥伦比亚街截停一部可疑车辆。我三步并作两步，前往支援。那时，可疑车辆的三名非裔男子已被请下车。警装同袍准备带他们到警局协助调查。

追捕罪犯 驳火受伤

就在这个时候，其中一名嫌犯突然拔足飞奔，朝北边政府楼方向逃去。这人离我比较近，我立即追去，在距离十多呎时，我已拔枪在手，大喝对方朿手就擒。但嫌犯却不理，并反手从身上拿出武器，接著转身面对著我，这时我才看清他手中拿的原来是一支火力颇猛的枪械，连环射出四发子弹，幸而没有打中我。我不甘示弱，也回敬数弹，就这样在街上枪战起来，街上途人纷纷走避。

因为我的前冲力很猛，枪战较吃亏。这时，我学的功夫派上用场了：首先把左腿提起踏下，稳住前冲势头，再把右腿提起，保护要害，左手拿著无线电掩护心房，使用太极功夫中“金鸡独立”跟嫌犯驳火。打到第六枪时，我发觉自己中了枪，因为我的大腿有疼痛感。我可以感到，对方是个有枪战经验的人，因为他逃走时走“之”字形，在走到右方时，有一个妇女在旁，我不能开火，要等他走去左边时才可以射击。嫌犯这时冲进一条横巷，我负伤追进去时，右半身开始麻痹，整个人扑跌在地。这时，我的支援赶到，嫌犯也逃进政府楼内。

同袍赶到后，立即将我送到表维医院治疗，医生证明我中了一枪，子弹从我右腿入，背部出，情况相当危险的。嫌犯是个对枪械了解，有丰富作战经验的人，用的是半自动手枪，向我射击了8弹，而我也是6弹全部射出。

悍匪中枪 同一病房

此时，警方知道嫌犯进入了政府楼，但由于对方是穷凶极恶的悍匪，警方不敢掉以轻心，几乎调派了下东城全部警力围捕，作地毯式搜查。最后知道对方匿藏在天台，乃缩小包围网，喝令悍匪举手投降。但对方负隅顽抗，想作垂死挣扎，竟举枪想射。我的一个同袍手急眼快，先发制人，一枪打中悍匪头部。

俗话说“不是冤家不聚头”，嫌犯也被送到表维医院。不知是否巧合或是什么的，悍匪竟被推进我的病房。不久，大家都知道原来是对头人，少不免又来一顿骂战。不过，这名悍匪最终不治，捱不过于翌日凌晨死亡。可见作法自毙，为非作歹没有好下场。

表现英勇 获颁奖章

我养伤期间，上司认为我表现英勇，颁发了一个最高荣誉奖章给我。伤好之后，继续警察生涯。一年后考升级试，成绩不错。1983年升警佐，1985年升巡官，然后升局长、副督察、正督察。1996年获擢升为警务副总监，接掌行政工作，到过多个地区担任指挥官，例如曼哈顿南区、皇后区南区和北区等。

身处纽约 心系祖国

在任期间，经常与中国大陆、台湾、香港等地区的警界联系沟通，他们组团访问美国时，我也一定尽地主之谊，带他们观光拜会。例如2004年陈玉驹担任中华公所主席时，我接待过大陆和台湾的高级警界访美团，带他们拜会中华公所，让他们了解纽约华人社区的历史和环境。大约十年前，世界警消奥运会在纽约举行，香港警界派队参赛，我虽然已经退休，但还亲自接待，在华埠设庆功宴。粗略计算，当差期间我招呼过五六十个警界访团。

当然，我自己有时也组团到大陆和港、台访问，与当地警界交流沟通，增进双方友谊。我身处美国，但也心系祖国，到过中国多个地方访问。有一年在贵州，与当地警界座谈，面对逾千公安，我向他们介绍了美国的警务情况及自己的经历，受到大家的欢迎。

钟情粤曲 夫唱妇随

我是一个醉心中国文化艺术的人，尤其钟情粤曲艺术，古筝、二胡、秦琴等中乐都稍有研究。可喜的是，我的太太廖巧珍和我都有共同喜好，经常两人同台合唱，特别是敬老活动、喜庆场合，只要我们有时间，一叫即到，永不“托手踭”。

我爱上粤乐之后，发现好处多多。粤剧戏曲的故事内容很好，特别强调隐恶扬善的美德和善恶有报的结果，是起教化世人的作用。日子有功，我们会受到潜移默化令到个人素质更加善美。唱曲，更可藉以抒发感情，有益健康。因为曲情里有喜怒哀乐的变化，我们可随着曲情尽量抒发自己的感情，把心中的不快尽寄曲中，得以舒解；又或者从唱曲中得到其它的欢愉和满足感。

功夫，也是我自小喜欢的运动。我只有几岁的时候，就经常看关德兴、石坚主演的“黄飞鸿”电影。来到美国后，有机会学习虎爪国术，对我的职业有莫大的好处。好像那次枪战，如果我没有学过功夫，便缺乏应变能力，中枪部位便可能是要害。

遭遇歧视 勇敢抗争

很多人问我，少数族裔人士当警察，会否受到歧视，我觉得在所难免。特别是在二、三十年前，主流社会往往认为华人是外来者，不属于这个地方。其实这是极大的错误，因为我们来到这里，跟其他移民一样，都是来到我们想要生活的地方。华人对美国都有贡献，如果有人对我们说“这里不欢迎你们”，这是我们不能接受的。

2000年3月底的一天，纽约警察局皇后区104分局局长库波特，在警车上通过电话向我汇报工作。但汇报之后，库波特便和同车的两个下属一起嘲笑起我，说我笨，像个中餐馆送外卖的。但这位白人局长一时间竟忘记自己汇报工作后还没有关掉电话，于是他和同伴的讲话全部被我的留言机录制下来。我将录音带交给上司，上司后来将其送到警察局“平等就业机会部”，等该部门处理。

纽约市白人警察嘲笑华裔上司事件被新闻界披露后，立即引发华裔社区关注，不少社区领袖认为这是一起严重的种族歧视案件。“平等就业机会部”作出决定，将库波特调离皇后区，到布碌仑的警察分局夜班工作，没再升职，另外两个当事人也受惩处。

勇气智慧 市长称赞

当时的市长朱利安尼认为我是一个出色的高级警官，在办理疑难危险案件时尤其显示出特殊的勇气和智慧，令人尊敬。

我呼吁华人假若受到不公平对待，一定要站出来发声，为自己争取权益。举例说，我们抓到专以华人为打劫对象的嫌犯时，问他们为什么选择性打劫？通常他们会给出三大理由：一，华人有钱；二，华人不反抗；三，就算华人报了案，也不会出来指证。我恍然而悟，原来正是侨胞的懦弱，导致越来越多的人成为最大的受害者。所以很多时上庭时，我都会登门拜会受害人，陪他们一起出庭，要求他们指证，将嫌犯绳之于法。

我2003年6月退休，做了23年警政工作。退休不久又有新的任务，当了美国联邦国土安全部安全总监，在纽瓦克机场上班，其后又调往国务院做礼宾司，工作至2010年，才宣告正式全退，只担任Fraternal Order of Police(简称FOP)Lodge 997之会务主席。这是警察工会的组织，属联谊会性质，每个州市都有分会，有现任和退休的警务人员参加。平时主要服务社区，做公益事业。

最后，我鼓励华裔年青一代参加每一项对社会有贡献的行业，包括警队。这是一个很有前途的行业，“儆恶惩奸，维护治安，保护民众”，有什么行业比当警察更有满足感的呢！

来源：纽约侨报网, ■ 侨报记者 叶永康