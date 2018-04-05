【侨报4月5日社论】一缕香魂成绝响——2018年3月30日，那个“全世界只有一个”的传奇女子陈香梅女士走了，享年94岁。

她是前飞虎队将军陈纳德的遗孀，曾谱出一曲令人称颂的跨国忘年恋歌；她是抗日烽火中的战地记者，见证了一代飞虎传奇；她是美国政坛的“传奇钢铁蝴蝶”；她是美国各界了解中国的一扇窗，也是众多亚洲国家认识美国的一座桥，被誉为“中美民间大使”……

陈香梅多次往返美中之间，一生致力于推动中美关系的发展。正如数年前她在一个活动上所说：“我的一生走过了千山万水，经历了风风雨雨，现在虽长期住在美国华盛顿，但永远不忘祖国。我为多年来能为推动中美合作、加深中美交往作出一些贡献感到自豪，觉得这样的人生充实而又有价值。”陈香梅的一生，也正是美中关系多年来风雨前行的最好写照。

二战期间，陈纳德组建并带领中国空军美国志愿援华航空队（飞虎队），飞越艰险的“驼峰航线”，与中国军民一同抗击日本侵略者，写下了一段美中并肩作战、民众互助互爱的历史。正是彼时结下的浴火友谊，成为了两国不断增进了解、克服一切阻力、关系健康发展的友好纽带。而陈香梅，不但收获了与陈纳德将军的一段美好姻缘，更是那段岁月的亲历者与见证者。

当然，陈香梅身上不仅仅有丈夫的光环，在陈纳德1958年去世后，后陈纳德时代的“陈香梅传奇”，精彩程度不输前半生。在那个对少数族裔歧视还非常严重的年代，陈香梅凭借自己的独特魅力与坚韧毅力，在美国商界、政界崭露头角，并从肯尼迪时代开始，先后被八位美国总统委任为联邦层级的政策顾问，成为华盛顿政治圈内最有影响力的女性之一。她还以个人经历和中国为题，在全美巡回演讲。在那个美中彼此隔绝的时代，陈香梅用她“非正式外交官的独特模式”，向美国各界诠释着中国。

直至上世纪80年代，美中刚刚建交不久，彼此开始交流与相互认识，陈香梅以里根总统特使身份访华，并与当时的中国领导人邓小平会面。 此后的数十年来，随着美中关系的不断发展，陈香梅女士穿梭于两国之间，多次陪同美国代表团访华，带领部分美国飞虎队老兵与家属代表重回中国故地，还关心着中国的教育事业与两岸事务，为促进美中两国民众友谊与交流合作不懈努力。

如今，梅殒香消，此时回看陈香梅女士的一生，除了她对丈夫的那份深爱，还有对国家民族、对家乡故土、对全世界全社会的“大爱”，缔造了属于自己的传奇一生，也留下了一份美中友好的情谊。

70余载风风雨雨，美中关系已经成为21世纪世界版图上最重要的双边关系，无论国际局势如何风云变幻，有一点没有改变，那就是美中合作始终是维护世界和平的重要力量。不可否认，当下的关税交锋等一些贸易摩擦，加之科技竞争、南海问题、台湾问题等，使美中关系正经历着新的考验。这些天，当美国公布拟对每年从中国进口的价值约500亿美元商品加征关税，当中方对美国采取同等力度、同等规模的对等措施，拟对自美进口的大豆、飞机等商品加征25%关税时，两国上空一时间乌云密布，多国表示担忧与谴责，资本市场应声下跌……但我们知道，贸易战没有赢家，亟需双方回到谈判桌上，在平等磋商、相互尊重的基础上解决分歧。

历史是最好的教科书。今天，美中两国构建新型大国关系，仍然需要当年不畏艰险、飞越“驼峰航线”的飞虎队精神，仍然需要珍视陈香梅女士为两国民众留下的珍贵友谊。美中两国之间的分歧客观存在，但两国共同利益大于分歧，合作大于竞争。双方应以更大的耐心、平等的心态，相向而行，相互尊重，加强对话，管控分歧。坚定了这一点，即使一时乱云飞渡，相信两国仍能从容应对。

陈香梅虽已西去，但她为美中交流与合作注入的那份阳光，必会一直灿烂下去。邓小平那一句“而陈香梅嘛，不要说美国，就是全世界也只有一个”，是对这位传奇人物一生价值的最好诠释。如今，令人感慨的是，一个陈香梅太少。此时此刻，世界需要更多的陈香梅，美中两国需要更多的陈香梅。

2018-04-06 00:19 来源：侨报