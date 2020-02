St. Louis for Wuhan Fundraiser Campaign Update(2/19/2020)

龙行万里遥,心系楚乡情。 1月20日武汉疫情爆发后,我们旅居海外的圣路易斯华人就立刻发起了支援武汉抗击疫情的募捐活动。

从1月26日收到第一笔捐款以来,已募资超过十八万五千美元,折合人民币一百三十万元! 为使大家的善款与爱心能在疫区发挥直接作用,组委迅速行动,从中国各地寻找购买此次抗疫救治的关键设备医疗呼吸机,并直接运送到奋战在一线的疫区医院。

时间就是生命!组委会义工们日夜奋战,一刻也不停歇!呼吸机早一天到达,就 能多拯救一批重患者。

到今天(2/19)为止,我们的善款已购买5批共27台呼吸机,送往21家医院。其中16台已交付医院用于临床!目前正值疫情高峰和抗疫关键期,我们捐赠的呼吸机就如及时雨,为抗疫救人做出了实在的贡献!

用我们合作伙伴Mastercard旅美同仁的一句话来表达我们这段期间的感受: 同呼吸,共时难!

地处重疫区的武汉中心医院是最令人揪心的一家医院,早已被组委会列为捐赠对象。由于疫区早期的混乱,让我们无法有效地与中心医院对接。 组委会不离不弃,不断努力终于对接成功!

了解到他们急需设备型号后,立刻撒开大网,为他们寻找货源。可更大的困难是中心医院要求的飞利浦牌相关型号的呼吸机市面上完全脱销,怎么办? 组委会另辟蹊径,利用各种关系联系厂商飞利浦的高层管理团队,我们圣路易斯华人的激情和成效深地打动了他们,破例为我们特价批发了所需的呼吸机,一款高档性能的飞利浦牌呼吸机将要运往武汉中心医院。

疫情爆发以来,全球华人踊跃捐款,都希望能为抗击疫情出把力。严重的疫情造成医疗物资全球短缺。加上国际物流手续不明,物资分配的拖延等原因,让很多募捐团体都无法将捐款有效的用到疫区。我们高效的成功模式 我们高效的成功模式让大家看到了希望,纷纷加盟我们与我们合作。

不论捐款来自哪里,尽快用到疫区救治患者是大家共同的愿望。 我们伸出热情的双手,以各种形式优先帮助众多华人团体实现了他们的捐赠愿望。我们协助芝加哥华联会实现了5台呼吸机的捐赠,帮助明尼苏达州华联会完成了2台呼吸机的捐赠,为圣路易中文学校完成了1台呼吸机的捐赠。还为Mastercard旅美同仁,南京工业大学美国校友会,肯塔基华人协会,路易斯安娜蕊欣中文学校,华师一附86级同学会, 国际佛光会圣路易协会实现了他们各自的捐赠愿望。

我们已完成了总共35台呼吸机,28家医院的捐赠!

朋友们,您想想看,这批呼吸机能医治多少患者,能医治多少生命!您可以自豪的说:我为武汉出了把力!

捐赠医院名单:

武汉同济医院新法分院 一台 (已接收 )



湖北省麻城市中医院 一台 (已接收 )



武汉大学中南医院 (肺炎孕妇定点医院) 四台 (已接收 )



武汉大学中南医院 (肺炎孕妇定点医院) 一台 (待发) 华师一附86级同学会,圣路易斯支援武汉合捐



荆门市第一人民医院 一台 (已接收 )



武汉大学同仁(第三)医院 一台 (已接收) 南京工业大学美国校友会认捐



武汉大学同仁(第三)医院 一台 (待发) 华师一附86级同学会,圣路易斯支援武汉合捐



黄梅县第三人民医院 一台 (已接收 )



黄梅县人民医院 一台 (已接收)



黄梅县中医院 一台 (已接收)



黄冈中心医院 一台 (已接收) Mastercard旅美同仁认捐



黄石中医院 二台 (已接收)



应城市中医院 一台 (已发)



武穴市妇幼保健院 一台 (已发) 路易斯安娜蕊欣中文学校认捐



湖北省武穴市中医院 一台 (已发)



麻城人民医院 一台 (已发)



武汉荣军医院 一台 (已发) 肯塔基华人协会认捐



武汉第一医院 一台 (已接收) 华师一附86级同学会认捐

武汉中心医院 一台 (待发)



大悟县人民医院ICU 一台 (待发)



湖北汉川医院 一台 (待发) 国际佛光会圣路易协会,圣路易斯支援武汉 合捐



武汉协和肿瘤医院 一台 (待发) 华师一附86级同学会认捐,圣路易斯支援武汉 合捐



武汉首义路惠民医院 一台 (待发) 华师一附86级同学会认捐,圣路易斯支援武汉 合捐



湖北中医院 二台(已接收) 明尼苏达州华联会捐赠



随州中心医院 一台 (已接收) 芝加哥华联会捐赠



武汉第四医院 一台 (已接) 芝加哥华联会捐赠



武汉口医院 一台 (已接收) 芝加哥华联会捐赠



武汉亚心总医院 一台 (已接收) 芝加哥华联会捐赠



孝感云梦县人民医院 一台 (已发) 芝加哥华联会捐赠

华润武钢总医院 一台 (已接收)圣路易中文学校捐赠

来自捐赠医院,医生的感言:

• 行动支持,挺吾坚强,因为有您,我心昂扬 – 武汉中医院



• 再次感谢您们高 的爱心之举! – 黄冈市中心医院



• 呼吸机收到,正在用于临床!用于病人!感谢圣市华人华侨的赤子之心!我代表所有的患者感谢你们!感恩你们! – 荆门第一人民医院麻醉科杨昌明主任。



• 万个感恩给你们。我们马上开机,用到三个病人身上!之后有时间再谢谢你们!- 武汉大学中南医院麻醉科张主任

来自捐赠者的留言:

• 武汉加油! 中国加油!



• 感谢组织这个捐款项目!希望最终能转换成物资送到需要的人手里!



• We will fight together with you!



• 小小的一点心意 • 同呼吸,共时艰 – Mastercard旅美同仁赠语



• Wish the virus issue gets resolved soon and people in China and Wuhan can enjoy life as before。



• 我爱你,祖国!心系武汉,大家加油!



• 谢谢你们的爱心 希望大家能很快度过难关



• It’s everyone’s responsibility to promote public health, 武汉,加油!



• 谢谢中文学校提供的平台!祝愿疫情尽快得控制,被困的武汉市民能平安度过,恢复正常生活!

募捐委员会衷心感谢所有爱献者,我们的合作伙伴,辛勤工作的义工们,和帮助我们的个人与组织!

圣路易斯支援武汉募捐委员会

St. Louis For Wuhan Fundraiser