比率不到3%，中国不属于签证超期滞留“高危”国

4月22日，特朗普签署总统备忘录，要求国务卿和国土安全部长于120天内提出建议，打击签证超期滞留现象。根据白宫情况说明书，特朗普这项打击非法移民的新行动中一个可能的举措就是禁止或限制来自超期滞留率超过10%国家的外国人入境。《侨报》记者查找官方数据发现，2018年来自中国非移民签证持有的超期滞留率不到3%，并不属于超期滞留“高危”国之列。

白宫方面表示，持非移民签证者超期滞留严重的现象损害了美国国家安全，破坏了移民系统的完整性，所以有必要通过新举措进行打击，尤其是对于超期滞留率超过10%的“高危”国家。据白宫说法，这样的“高危”国家有20个。记者在国土安全部官网上查找到近3年——2016财年至2018财年——的超期滞留数据，并发现中国不在超期滞留高危国的名单上。

国土安全部的超期滞留报告主要研究商务、观光类签证持有者和学生学者类签证持有者的超期滞留现象，因为这两类签证都属于非移民类签证。2016财年，来自中国（包括中国大陆和中国香港澳门，下同）的商务、观光类签证持有者的超期滞留率是0.95%，来自中国的学生学者签证持有者的超期滞留比率是5.02%。2017财年，来自中国的商务、观光类签证持有者的超期滞留率是0.78%，学生学者签证持有者超期滞留率为3.33%。2018年这两个数据分别为0.78%和2.39%。来自中国非移民签证持有的超期滞留率都远远低于白宫对于超期滞留高危国家的定义标准。

此外，这些比率是按“每一次进入美国”而非按个人计算的，即如果有人持有的是多次入境类签证，其中一次入境超期滞留了会被计算在内；多次超期滞留则会被多次计算。2016至2018财年，来自中国的非移民签证持有者总体超期滞留率分别是2.59%、2.25%、2.52%——变化不大，且都远远低于10%。

根据国土安全部的超期滞留状况报告，拥有签证豁免项目国家的超期滞留率普遍低于没有签证豁免项目的国家。而总的非移民签证超期滞留率为2016财年1.47%、2017财年 1.33%、2018财年1.22%。这和白宫情况说明书中所说特朗普成为总统后超期滞留现象有所好转是一致的。

而以2018财年超期滞留报告为例，超期滞留率最高的几个国家为索马里（超期滞留率55%）、老挝（51.74%）、也门（50.23%）等，海地、冈比亚、阿富汗等国的超期滞留率也高达30%以上，乍得、伯利兹、利比里亚、贝宁等国家也都属于超期滞留“高危”国家范畴。