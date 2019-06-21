沃尔玛在中国频频关店 未来之路已明确

6月18日，当人们沉浸在电商的全网大促活动中时，传统零售商巨头沃尔玛关闭了位于杭州和宁波的两家分店。今年上半年以来 ，沃尔玛在中国大陆关闭了至少14家大卖场。

业绩持续下滑，“关店潮”频频来袭

综合北京《华夏时报》、济南“齐鲁壹点”报道，除了杭州和宁波的沃尔玛大卖场，其余关闭的门店覆盖山东、江西、浙江和广东等地区的十余个城市。包括深圳、南京、唐山、青岛、海宁和丽水等等。

最近几年沃尔玛的关店趋势愈演愈烈。据统计，2012年沃尔玛在中国闭店5家，2013年闭店13家，2014年闭店17家，2015年闭店1家，2016年 闭店13家，2017年闭店24家，2018年关闭21家。截至2019年6月，沃尔玛近三年来已关闭了59家大卖场。

从上述数据来看，虽然沃尔玛撤退势头有过缓解，但是一直处于持续当中，尤其2017年以后，仿佛到了爆发期。

此次频繁的关店举动与业绩的持续下滑不无关系。除了美国本部，沃尔玛的海外业绩并不理想。

根据沃尔玛2019年财年年报，报告期内沃尔玛的净利润为66.70亿美元，同比下滑32.37%。而这一趋势，从2016年财年就已经开始。数据显示，2018年财年沃尔玛净利润同比下滑27.71%、2017年同比下滑7.15%、2016年同比下滑10.20%。

值得一提的是，近年来，沃尔玛的投资潜力也十分不景气。

根据其2019年财年年报，沃尔玛基本每股收益为2.28美元，同比下降30.70%、摊薄每股收益为2.26美元，同比下滑31.10%，并且，这两个指标双双下降的态势自2016年财年以来就如此。

关店原因：电商冲击、消费习惯的改变、高昂租金

除了电商的冲击以及消费习惯的改变，业内人士透露，外资大卖场大多是90年代进驻中国，目前处于租赁合同到期，考虑是否续租阶段，租金水平将会大幅提高，为避免亏损只得关店。

对于沃尔玛最近关店的原因，沃尔玛官方工作人员对媒体称，集中关店的主要原因是场地租约陆续到期，零售行业没有不关店的，这是一个很常态的事情，经营好的会扩大规模；租约到期或不适合经营，那就肯定会关店，这是一个很正常的商业行为。

上海尚益咨询总经理胡春才表示：“外资大卖场都是在九十年代后陆续进驻中国，那时候签的的是15-20年合同。现在很多合同都已经到期了，如果续签。租金会成倍甚至好几倍的增长，原本盈利就不是太多，如果再增加租金的话，亏损会严重，所以企业只好选择关店走人。”

“总的方面来说，大卖场的市场竞争力普遍都在下降，受到电商、社区超市，还有新零售，类似朴朴超市、叮咚买等前置仓类电商销售评平价生鲜蔬果等商品，这些新零售的围追堵截。导致传统大卖场整体销售下滑的长期趋势非常明显。”胡春才表示。

未来方向：经营模式转向“小而美”，与大陆电商合作

在闭店的同时，沃尔玛也在计划开新门店以及和电商平台合作开设沃尔玛旗舰店。

今年2月份沃尔玛中国发布的2019年Q4季报显示，沃尔玛将在美国以外地区开设300家新店，主要是中国和墨西哥。

沃尔玛在财报中表示，沃尔玛（中国）已经与腾讯建立了战略伙伴关系，包括使用微信支付等功能。同时将加大对京东到家平台的投资，并建立新仓库以加快电子商务业务的进展。沃尔玛中国表示，计划2019年底前全国将有300家沃尔玛门店入驻京东到家。

随着消费观念的变化，消费者的消费需求更加多样化，社区门店开始兴起。沃尔玛、家乐福等零售巨头逐步从“大而全”的经营模式转向“小而美”的模式，开始出现便利店、生鲜体验店。沃尔玛开始了紧凑型门店的计划，增设新的山姆会员店、惠选超市、新一代门店和云仓。

据了解，相比沃尔玛主打的1万多平米大卖场，紧凑型门店的面积要小50％左右，更突出餐饮和服务。实际上，不仅是沃尔玛，众多中外资大卖场都在进行社区化转型。

公开资料显示，家乐福推出easy便利店，货品主打生鲜和进口商品，设置顾客休息区等；永辉超市2019年计划新开门店150家，其中包括新业态“Mini店”，目前一季度已新开Mini店93家；人人乐计划开店20家，主要包括Le super、Le life、Le fresh等新业态门店；卜蜂莲花计划推出以食品为主打产品的全新门店品牌，以及在探索店内开设专业领域的新模式。

沃尔玛于1962年在阿肯色州成立，是一家美国的世界性连锁企业。沃尔玛主要涉足零售业，是世界上雇员最多的企业，连续5年在《财富》杂志世界500强企业中居首位。沃尔玛公司有8500家门店，分布于全球15个国家。沃尔玛于1996年进入中国，在深圳开设了第一家沃尔玛购物广场和山姆会员商店。目前沃尔玛共在全国180多个城市开设了400多家商场。

2019-06-20 19:02 来源：侨报网