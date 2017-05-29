注意了！ 7月1日起，华人海外资产将被清查！

7月1日起，华人海外资产将被清查！PR、TR、留学生皆受影响！关于中国版CRS，你需要知道这些事！

近日，中国国家税务总局、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会联合发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，这就意味着中国版CRS正式落地。

从今年7月1日起，中国金融机构将对非本国居民的金融账户进行清查并和其他国家的金融机构交换信息。也就是说，以后你在境外有多少资产，银行存了多少钱，中国的税务部门都能从境外金融机构那里知道，要是有人想在境外逃税、避税或隐藏资产，从此就没那么容易了。

什么是“CRS”？为加强国际税收合作、打击跨境逃避税，经济合作与发展组织（OECD）于2014年7月发布《金融账户涉税信息自动交换标准》（简称“CRS”），目前全球已经有上百个国家承诺实施交换标准，我国首次对外交换信息的时间将是2018年9月，距今还有1年多。

简单来说就是，以后外国税收居民在中国的账户信息，中国将收集提交给他们本国的税务机关；而中国税收居民在国外的账户信息情况，外国税收部门也会交给中国的税务机关。

需要指出的是，税收居民不是以国籍（护照）划分的，每个国家对于自己国家的税收居民都有不同的界定。

而根据中国税法，中国税收居民是指：

在中国境内有住所（因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住）或者无住所，但居住满一年的个人。

在中国境内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。

也就是说，各位留学生，PR，TR们如果拥有海外账户，那么以后你的这些信息对中国的税务部门来说就是透明的了。

哪些信息会被税务部门收集和交换？以下信息将被收集：

不过，你在境外的房产、游艇、跑车、古董字画、珠宝、艺术品、现金等等非金融类资产都不在CRS的范围之内，也不会被申报。

哪些人会受到影响？如果你是澳洲的税收居民，中国税务部门会将你在中国境内隐藏的资产通报给澳洲的税务部门，如果你没有如实向澳大利亚的税务部门申报资产和纳税，那么你可能面临补税、缴纳罚金、甚至承担刑事责任。

如果你是中国税收居民，并在境外有金融资产（包括：存款帐户、托管帐户、现金价值保单、年金合同、证券帐户、期货帐户、持有金融机构的股权/债权权益等），这些资产信息都被会中国税务局掌握。

另外，在海外持有壳公司投资理财的、在海外购买高额人寿保险的中国公民和已在海外设立家族信托的中国公民等，也将受到CRS影响。

需要提到的是，由于各国国内税法对税收居民的法律界定标准不一，有时候会出现一个人同时是AB两国的税收居民的情况。这时需要借助于两国已经签署的避免双重征税协定来解决。

信息交换会增加纳税人的税收负担吗？不会。金融账户涉税信息自动交换是一种加强跨境税源管理的手段，不会增加大家本应履行的纳税义务。只要你依法诚信申报纳税，就不用担心。

账户调查时间2017年12月31日前，完成对存量个人高净值账户（截至2016年12月31日金融账户加总余额超过100万美元）的尽职调查；

2018年12月31日前，完成对存量个人低净值账户（截至2016年12月31日金融账户加总余额不超过100万美元）和全部存量机构账户的尽职调查。

总而言之，中国版CRS的实施对于想通过各种白手套洗钱转移资产的人或者投资海外市场时没有报过税的人来说，以后恐怕会很难了……

2017-05-25 15:36 来源: 经济观察