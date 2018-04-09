注意！身份证新规来了，今天开始试行，严重影响海外华人!

许多人或多或少都有身份证丢失的经历，毕竟人生在世，谁能没有一个意外呢？

不过对于还保留着中国国籍的海外华侨及留学生来说，身份证丢了却是一件大事：近年来，海外华侨及留学生更是屡屡“中招”，丢失后的身份证被人拿去银行开户，甚至用来做一些非法的勾当！

直到身在海外的人回了国，才发现名下突然多了个银行账户，甚至还在国内“开公司”，还有可能面临上百万元的贷款和罚单，遇到这些事该如何是好？

华人朋友注意啦！以后身份证丢了再也不用担心了！因为央行出大招了！

为了保证大家的身份信息不被盗用，中国将从4月9日（明天）开始将实行身份证新规，中国人民银行将在公安部的配合下，严查国内几家银行的“失效居民身份证信息”，如果你的身份证已经过期或者丢失，又在这些银行开有账户，那么请你一定注意了。

身份证新规 这些信息必读

通知名称：天津等6省市开展银行联网核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作。

通知时间：2018年3月21日。

通知部门：中国人民银行宣布，公安部配合执行。

实行时间：2018年4月9日，星期一。

主要内容：在天津市、山西省、福建省的中国工商银行、中国银行、中国建设银行开展失效居民身份证信息核查试点工作；在上海市、福建省、深圳市、珠海市的中国工商银行、中国银行、招商银行开展港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证和外国人永久居留身份证的信息核查试点工作。

目的：进一步夯实银行账户实名制基础；防范单位和个人被不法分子冒名开户；遏制利用银行账户从事电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪活动。

影响范围：目前主要在银行内开展核查工作，但是，如果你不在银行办规定中的业务，银行是不会主动去核查你的信息的。至于其他方面，如高铁订票、机票预定、酒店登记等，暂不受影响。

影响人群：居民身份证信息或非居民身份证件信息失效的人群。根据央行发布的通知，这里的失效身份证就是指丢了、挂失了、过期了或者其他情况失效了的身份证。

如个人因姓名变更、证件损坏、登记项错误、有效期满等原因已到公安机关换领了新证，而银行核查的证件仍为旧证的，联网核查系统将反馈“证件已失效”。

进程：此次核查目前处于试点阶段，将首先在客户办理单位和个人银行结算账户开立、变更、撤销时进行，办理其他业务时无需进行失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查。

人民银行也将总结试点经验，不断扩大联网核查业务范围，提升系统运行能力，逐步将试点推广到全国。

此后，身份证不管是丢了，过期了还是失效了只要向公安机关申报丢失的居民身份证，联网核查系统将反馈“证件已挂失”。

热点问题 官方解答

Q：为什么要开展核查工作？

A：近年来，在公安机关打击治理电信网络诈骗、地下钱庄、洗钱等案件中，发现不法分子使用伪造、变造以及他人证件等，冒名开立银行账户、转移非法资金，严重扰乱了社会经济秩序，侵害了人民群众的财产安全。

同时，还出现一些不法分子利用他人身份证件冒名办理银行信用卡、贷款等业务，造成证件实际持有人被记录不良信用信息等，损害了人民群众的合法权益。

Q：核查什么内容？

A：通过联网核查系统核查居民身份证是否挂失、失效，以验证居民身份证有效性的行为。

如银行核查的是个人已向公安机关申报丢失的居民身份证，联网核查系统将反馈“证件已挂失”；如个人因姓名变更、证件损坏、登记项错误、有效期满等原因已到公安机关换领了新证，而银行核查的证件仍为旧证的，联网核查系统将反馈“证件已失效”。

非居民身份证件，如港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证和外国人永久居留身份证等，验证非居民身份证件记载的信息是否与公安部相关数据库的信息一致。

Q：我在哪些业务上会被核查？

A：首先在客户办理单位和个人银行结算账户开立、变更、撤销时进行，客户办理其他业务时无需进行失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查。后续，人民银行将根据试点情况，总结经验，继续在其他银行业务推广身份信息核查。

Q：如果核查发现信息不一致的，银行是否将拒绝为我办理业务？

A：银行将视实际情况决定是否为客户办理相关业务。根据有关规定，银行如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证为失效或者挂失证件、非居民身份证件为虚假证件的，则应拒绝为客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件或者冒用他人证件骗取开户或办理其他业务的，银行还应向公安机关报案。

银行采取的进一步核实身份措施包括但不限于：要求相关个人出示户口簿、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、香港或者澳门特别行政区居民身份证、在台湾居住的有效身份证明、护照等其他辅助身份证明材料，或者采用第二代居民身份证阅读机具进行识别、人脸识别、指纹识别等。

Q：我领取新居民身份证后，还可以持旧居民身份证办理银行业务吗？

A：一般情况下，个人持旧居民身份证办理银行业务的，银行会拒绝办理业务。

如个人因就医等紧急情况需要持旧居民身份证办理个人银行账户业务，银行可以继续办理业务，但需要个人在一个月内到银行重新出示新的有效居民身份证。如个人未按期重新出示的，银行将暂停相关账户的非柜面业务。

Q：如果我对核查结果有异议该怎么办？

A：可告知核查银行，也可以向核查银行所在地人民银行分支机构反映。此外，个人还可直接向公安部公民身份证号码查询服务中心申请核实，联系电话：010-59832987

Q：如果核查结果不一致，是否影响我使用该证件办理乘车、乘机、住宿等其他事务？

A：不影响。目前，联网核查系统只向试点地区的试点银行提供失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查服务，不影响其他地区和其他银行账户业务的办理，也不会影响相关个人办理乘车、乘机、住宿等其他事务。

Q：核查试点安排如何？

A：人民银行决定按照“先试点、再推广”的思路，先选择部分地区、部分银行开展业务试点。后续，人民银行将总结试点经验，适时向全国推广，届时联网核查业务处理将全国统一。

中国人民银行的原文链接：http://t.cn/RnxCNWS

近年来海外华人以及留学生屡屡碰到身份证失效或者丢失后被不法分子拿去银行开户或者做一些非法勾当的案件。

这一措施的推行极大的避免了海外华人留学生个人信息的丢失，也不用担心，身处海外突然回国后，发现名下突然多了个银行账户或者巨额贷款或罚单的情况发生，身份信息会更加安全。

来源：走四方