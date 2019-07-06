【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

国庆节其间圣路易的天气异常炎热，骄阳似火，烤的人无精打采。做为全美最大国庆庆祝活动的Fair St. Louis再度火热登场，吸引了超过20万的各地游客。作为美国国家生日宴会的开场重头戏，花车游行在圣路易斯已经有140多年的历史，今年更是荟聚临近数州近200辆花车及方阵参加表演。

继去年再次成功亮相于花车游行后，华人社区的游行方队再一次受到邀请参加到圣路易斯的国庆游行之中。国庆当日清晨的圣路易现代中文学校也异常火热，一百多位国庆游行的志愿者聚集在学校里整装待发。

由圣路易中华教育文化中心和圣路易现代中文学校组织，南京-圣路易斯友好城市协会，圣路易斯腰鼓队参加的百多人华人方队成为所有游行队伍中最大的一个，吸引了广大媒体和观众的注意。

整个游行队伍在圣路易中华教育文化中心横幅的引领下，大鼓开道，巨龙伴随。在擂鼓声中，舞龙队员们尽情奔跑，两条巨龙翻转盘旋，活灵活现。赢得夹道观众欢呼阵阵。

接下来是南京-圣路易斯友好城市协会的花轿彩车，花车上装饰着来自友好城市南京的秦淮花灯和充满喜气的花轿。花车上盛装的姑娘小伙和孩童们向观众纷纷送上友好的示意，红火靓丽的装饰引来观众火热的回应。

压阵队伍是圣路易斯腰鼓队，整齐的服饰，划一的表演，喧天热闹的鼓声将整个方阵的表演推向最高潮。现场观看的观众更是喝彩不断，当地电视台也特地播出了实况报道。

为了这次的精彩表演，所有志愿者付出了不懈的努力。不说之前排练的如何辛苦，单说游行当天的闷热，绝大多数的表演者还身穿密实的演出服，但是为了向世人展示圣路易斯华人社区的风采，大家完整的坚持了下来。

国庆游行在整个社区反响巨大，不仅仅广大观众传播了悠久的中华文化，更是搭建起民族间友谊的桥梁。演出的成功离不开所有人的共同努力，感谢组织者的辛勤工作，感谢志愿者的劳苦表演，感谢众多支持者的真心支持。希望友谊之光继续照耀圣城。（报道 施航 摄影 任楠）