炒面三明治：一段华裔移民迁移的历史

在马萨诸塞州福尔河（Fall River），你能品尝到当地一种带有中国特色的食物：炒面三明治。这种食物跟你想象的可能差不多：一份炒面，上面浇上肉汁，然后配以最基本的汉堡包小圆面包。几十年来，这道菜一直都是当地中餐馆的特色。

据国家公共电台（NPR）报道，福尔河一家名为Mee Sum的餐馆售卖炒面三明治已经超过50年之久，餐馆共同所有人之一的马克（Regina Mark）说：“会有很多来自纽约或者芝加哥的人，专门来这里点上一份炒面三明治。”

不过，炒面三明治不仅仅只是一种特色食物而已，它还反映了这座城市的移民史。炒面三明治的流行是在20世纪初，主要原因是福尔河工厂工人人口的变化。

根据温哥华岛大学（Vancouver Island University）人类学教授伊莫金·林（Imogene Lim）的说法，炒面三明治最早出自早期来到福尔河的华裔移民手中。林在布朗大学（Brown University）读书时曾撰写过与炒面三明治有关的论文。她说：“福尔河的工厂、纺织业以及工人数量的大幅度增长，是炒面三明治开始流行的主要原因。”

华裔移民最早迁移至福尔河是19世纪末，很多人都来自西海岸，曾参与修建横跨大陆铁路（Transcontinental Railroad），但是因为1882年通过的《排华法案》，他们被赶了出去。之后他们迁移到像福尔河这样的东海岸城市，寻找新的谋生机会。

林说：“很多华裔移民刚到这里时选择开洗衣店，因为洗衣店不需要太多语言能力。慢慢在洗衣店后面有了茶馆，又过了一段时间，他们开始开餐馆。”

任何餐馆想要成功当然取决于其售卖食物的能力。当时，福尔河是一个以纺织业为主的小镇，镇上很多人都是从波兰、爱尔兰和法属加拿大移民过来的工人，因此中餐馆必须调整自己的餐饮。

“你想想，这些欧洲移民对中国菜能有多少了解？但是他们知道一种叫三明治的食物。”林说，“三明治对他们来说就亲近多了，这也拓宽了中国菜的概念。”

中餐馆的老板们意识到，如果他们在食物顶上放一块汉堡包小圆面包，就能让占当地人口多数的欧洲移民更容易接受这种食物。炒面三明治最受欢迎的时候，最吸引人的地方在于它的便利性。这种食物制作起来很快，售价也很便宜。最终，炒面三明治就慢慢地变成了现在这种融合多种特色的样子。

卢西尔（Dave Lussier）在福尔河长大，他在童年时代就经常与家人一起吃炒面三明治。他认为，是这种三明治里的面条让它与众不同。这种面条购自福尔河的东方炒面公司（Oriental Chow Mein），这家公司是一名来自中国广东的移民弗雷德里克·王（Frederick Wong，音译）创办，至今仍然存在。卢西尔和其他当地人都认为，经典炒面三明治的主要成分就是那些脆脆的油炸面条。

这道菜是如此的经典，在上世纪70年代，一个名为Alika and the Happy Samoans的乐队甚至专门为炒面三明治写了一首歌。

从很多方面来说，这都是一个移民追求美国梦的经典故事。

2019-06-25 02:10 来源：侨报网 编辑：张杨