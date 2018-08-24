特朗普政府拟新规：收入低就难拿绿卡或入籍，华人最受影响

移民专业智库移民政策研究所（MPI）日前发布新分析结果，发现特朗普政府通过遵循“公共负担”规则（“Public-charge” Rule）的行政手段，进行事实上的“财务测试”，可能会极大改变未来的合法（亲属）移民格局。其中，亚洲移民、拉美美洲移民和非洲移民的数量将减少，而亚裔移民所受负面影响最大。而中国更是以超过25万不符合“财务标准”的非公民人数位居来源国榜首。

MPI称，特朗普政府的“公共负担”规则即将颁布；导致因“公共负担”而被递解的公共福利和服务清单将会大幅增加，让相关人士因为享受了福利而无法拿到绿卡，无法获批或者更新非移民类签证。根据MPI此前的数据，原本有3%的非公民可能面临因为“公共负担”规则而被递解的风险；但根据流出的相关行政令草案，这个数字将上升到47%之多。这使得该规则引发极大关注。

受“公共负担”规则影响的移民人数分布概况。来自MPI网站。

虽然关于移民或其合法家属（包括美国公民）享受公共福利的“寒蝉效应”被相关研究多次涉及，但这些研究常常忽略一点，这样的规则可以允许政府从“后台”进行 合法移民制度的全面改革，根本无需通过国会批准。

包含“公共负担”规则的行政令草案今年3月就已经流出；根据草案内容，对于拒绝收入或金融资产低于贫困线250%——大约相当于一家四口年收入约62，000美元——的人入籍或取得绿卡，政府将拥有极大的自由裁量权。MPI研究人员认为，这种250%标准的引入将对移民流具有显著的区域、国家来源和种族相关的影响。71%的墨西哥和中美洲移民，69%的非洲移民和52%的亚洲移民未能达到这一门槛 ；而来自欧洲，加拿大和澳洲的移民只有36%没能达到这个财务标准。

分析中还特别提到，亚裔占新移民人数的比例越来越大，在提议的收入标准下将成为数字上处于最不利地位的群体：来自亚洲的移民中，有超过100万合法非公民生活在未能达到这一财务门槛的家庭中。MPI列出不符合财务标准的人数排名前15的移民来源国，中国以约25.4万人居首，排名第二的墨西哥有20.5万；来自印度的非公民则有13.7万未能达到这个财务标准。

2018-08-24 13:46 来源：侨报网