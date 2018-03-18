特朗普签署“台湾旅行法”释放何种信号？

白宫发布声明指出，特朗普已于16日签署“台湾旅行法”。前有“国防授权法”，后有“台湾旅行法”，加之美中贸易问题近期再度紧张，一系列的摩擦显示出特朗普未来有意提升美台关系、对华政策更趋强硬的立场。

“台湾旅行法”规定：美国的政策应当允许美方所有层级的官员访问台湾，允许台湾高阶官员在“受尊敬的条件”下来到美国，与包括美国国防部、国务院的高官会见，并鼓励台湾驻美经济文化代表在美展开业务。

此次“台湾旅行法”不是国会过去通过的没有立法作用的“决议案”，而是级别上和“与台湾关系法”相当的法案，法案是美国国会各项议案中法律层级最高者，其“政策声明”部分一旦生效，对行政部门具有法律约束力。

这部所谓的“台湾旅行法”早在今年1月10日，就已在美国众议院通过，2月7日，获参议院外委会通过，2月28日，该法案又在与其他提案共同包装下，在参议院无异议过关，由白宫交给美国总统特朗普签署。

其实，按照美国相关立法程序，特朗普即使不签署法案，法案在送交国会10日后，如果总统未动用否决权，法案也将于16日自动生效。外界原本预计白宫可能会以此不动声色的方式让其生效，没想到特朗普最终是以总统签署的方式让该法案生效。

白宫新闻发言人办公室的声明中称，特朗普当天签署了5个法案，其中就包括“台湾旅行法”。也就是说，法案不是单独签署的，而是打包过关的。时政评论微信公众号“侠客岛”刊文称，这多少有避免过度扎眼、刺激中国的考量。

“台湾旅行法”必将严重冲击中美关系基础和台海和平基础，引发中方强烈不满。

“台湾旅行法”可以说是美台“断交”以来，继“与台湾关系法”后政治象征意义和实质意义最高的一项法案。如果步子迈得太大，无疑会打破美国政府此前在涉台问题上的承诺，引起中方的强烈不满。

中国外交部发言人多次表示，议案有关条款尽管没有法律约束力，但严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，如获通过实施，将对中美关系及台海局势造成严重干扰。

中国国台办发言人马晓光明确表示，奉劝台湾方面不要挟洋自重，以免引火烧身。毕竟，美方粗暴破坏中美关系政治基础，给“台独”势力发出错误信号，势必助长“台独”势力气焰。

15日闭幕的大陆全国政协会议发表政治决议，强调要坚持“一个中国”原则，在“九二共识”基础上推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程，坚决维护国家主权和领土完整，绝不容忍任何“台独”分裂图谋与行径。

而无论局势如何变幻，中国大陆将继续坚持软硬两手。一方面是持续落实惠台31条，另一方面，更要未雨绸缪。试想，一旦发生美舰泊台、蔡英文官式访美，出现“拆房毁田”，则谁也无法保证不“武统”。

美国为何能通过“台旅法”？从美台关系来说，台湾长期深耕美国国会，渊源颇深。美国国会里所谓“友台”议员众多。

中美1979年建交后，美台官方交往受限，但台湾一直没有放弃做美国政府和国会的工作，李登辉1995年访美就是台湾的“杰作”。马英九时期，两岸关系缓和，大陆对台领导人访美展现宽容姿态。

蔡英文上台后，两岸关系紧张，大陆对台湾采取了一系列限制和挤压措施，蔡政府寻求美国帮助的动机凸显。前一阵子台当局让在美深耕的吴钊燮当“外交部长”，就是一例。在这背景下，2月28日“台湾旅行法”在美国国会参议院以无异议方式通过。

可见“台旅法”的通过有两方面原因：一是美国国会和某些势力对大陆这些年迅速发展和向外拓展的一种打压，“台旅法”“国防授权法”只是打压的手段而已。二是台湾在面对大陆压力时的主动出击。

国民党前立委孙大千认为，“台湾旅行法”生效恐对“美中台三角关系”造成多重影响。

首先，蔡英文必然将会承受来自大陆巨大的压力；其次，美国形同把台湾紧紧地绑在同一辆战车上面；第三，北京被迫对此行为做出具体响应；第四，台湾将被迫放弃过去半个世纪以来存在于台海的“创造性模糊”的保护伞。

目前，在“台湾旅行法”框架下，美国6月份在台协会台北办事处新办公大楼落成仪式会有什么层级的美方官员参加倍受瞩目。

可见，未来“台湾牌”将成为特朗普政府与中国讨价还价、围堵乃至遏制中国崛起最重要的一张牌。



特朗普上台后兑现了大多数选前承诺，但制裁中国上却未见具体动作，这主要原因是希望在朝核问题上得到中国的帮助。如今，朝核出现缓和迹象，中美在贸易问题上再度关系紧张。如果中美关系趋于对抗，那特朗普就可能利用此法邀请台高层访美，给大陆制造困难。

有专家指出，在美国将中国作为主要战略竞争对手，即将在经贸上出台对华一揽子措施的时候，“台湾旅行法”确实会给美中关系增添新的变数，成为美国牵制中国的又一工具。

“侠客岛”评论，从特朗普的角度来讲，他上台前就声称要在贸易上制裁中国。上台后就在涉台问题上动作频频，同蔡英文通电话、放风非议“一个中国”原则。这种商人治国式的叫价冲动，贯穿在他的治国理政理念中，不会停止。一言蔽之，试图想做成大交易。台湾在他眼中，不过是筹码而已。

联系特朗普在1月发表国情咨文演说时，再次称中国为“对手”。美国国防部长马蒂斯2月6日在众议院作证时也表示，中国和俄罗斯都是美国的长期首要战略竞争对手。会更加清楚，未来“台湾牌”将成为特朗普政府与中国讨价还价、围堵乃至遏制中国崛起最重要的一张牌。

海外网援引中国社会科学院台湾研究所助理研究员任冬梅的话称，去年以来，美国两党将中国视为所谓“威胁”的态度不断抬头，包括认为中国对西方模式产生冲击，因此更迫切地希望通过炒作台湾议题来制衡中国，台湾作为美国“民主桥头堡”和“战略前沿”的角色就更加凸显。

分析称，法案第一原则仍然是以美国自身利益优先，美国不断通过诸如“台湾旅行法”“军舰互泊”条款这些严重挑战“一中”红线的所谓“亲台”法案，其实是在“戏耍台湾，挑衅中国”。

围绕涉台问题的博弈，是美中大博弈的其中一环而已。

台湾在其中完全处于被动位置，美国一旦依据法案做出一些实质性举动，台湾不仅没有丝毫反应与应对空间，还将被推入危局之中，台湾也必将因此付出沉重的代价。

正如有分析所言，“台湾旅行法”“国防授权法”以及暗示售台湾F-35战机先进武器，是特朗普玩弄台海的几张新牌。具体怎么玩，要看牌局的形势。美国不过是把台湾当成对抗中国大陆的棋子，一旦引发危机，受冲击最大的无疑还是台湾自己。

2018-03-18 01:10 来源：侨报网综合