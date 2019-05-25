特朗普签署备忘录 要求移民担保人报销移民所用福利

总统特朗普周四签署了一份备忘录，将强制执行一项有了23年历史的条款，该条款要求美国合法移民的担保人（sponsor）报销移民使用的任何社会服务，包括医疗补助（Medicaid）和其他福利。

据福克斯新闻（Fox News）报道，这条款是1996年由时任总统克林顿签署的《非法移民改革和移民责任法》和《福利改革法》的一部分，虽然已经存在于联邦法律中，但规则一直没有得到执行。

根据该条款，每个移民的未来担保人需要签署一份宣誓书。该宣誓书详细说明为移民发起申请担保的财务责任，并会建立一个收集机制，以从担保人那里收回资金。卫生和公共服务部将收集移民和担保人的数据，而财政部则会负责收钱。

该政策将要求各州提供使用联邦福利的移民姓名，并向其担保人发出账单。如果担保人没有支付账单，财政部会收到通知，并在担保人的退税中扣除这部分金额。

此举据报旨在阻止潜在的担保人为那些可能申请公共福利的移民作担保。该备忘录同时要求，当移民申请公共福利时，机构们将把其担保人的收入作为考量，此举可能会减少能够获得福利资格的移民人数。

白宫的一份情况说明书指出，“78%的由学历不超过高中的非公民领导的家庭至少使用一种福利计划”，并且“58%由非公民领导的家庭至少使用一个福利计划。“

新签署的备忘录目标是在今年12月前执行这项条款。

这一举措是总统推动择优制移民系统的一部分，旨在让移民申请的担保人为移民接受的任何医疗或经济好处负责。

这份备忘录是特朗普揭晓他移民改革一周之后签署的。如果改革获得通过，将急剧改变美国接收移民的方式，并改变移民体系更倾向于采取择优制而非家庭关系。

特朗普上周四下午在白宫玫瑰园就新的移民政策计划发表讲话。特朗普计划要加强边境安全，并全面整改合法移民体系，大幅削减亲属移民，同时吸引高技术人才。

根据白宫官员的说法，移民改革方案包括两部分，一是在边境的实体建筑。这指的主要就是边境墙，其费用将由对边境贸易征收新的费用而来。二是针对申请美国国籍引入一套计分系统。白宫官员称，新的移民制度将更公正、清晰，同时使获得美国国籍的人群明显地向受过更高等教育、收入水平更高的群体转移。“我们就是要改变新移民的人口结构。”白宫官员说。

与此同时，亲属移民的名额也将减少。据统计，目前大约有12%的移民属于高技术的类别，而超过一半的移民通过在美的亲属申请来到美国。而按照特朗普政府的方案，这个比例将掉转过来，将近60%的移民名额留给高技术或通过就业来美的人士。这个方案不准备改变目前美国接收移民的总体水平。

方案中并未提及将如何对待已经在美国的非法移民，以及农业等领域的季节性低技术劳工。另外，方案中也未提及童年来美的非法移民，也就是“梦想者”。给这部分人以通往合法身份的途径是民主党坚持的移民改革要点之一。

白宫希望这方案能够成为和民主党移民改革谈判的基础，同时帮助共和党人在2020年大选中争取选民，不过白宫官员承认，这一方案不太可能原封不动地在国会通过。

2019-05-23 15:55 来源：侨报网