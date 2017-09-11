独生子女移民后 中国老人在美国的真实养老生活

作为中国空前绝后一代的独生子女，80、90后的我们， 从小就和父母建立了更深的情感联系。在空巢老人已经成为中国一大难题的今天，许多留学生思考自己在美国的去留问题上，都把父母养老问题列入到重要的考虑层面。

有人最终选择了遵循父母在，不远游的古训；有人则把父母接到美国养老。

而所有把父母接到美国的子女，以及奔赴美国投奔子女的父母，在筹划这一切的时候，理想的画面想必是这样的：父母在美国的蓝天白云下，白天踱踱步、散散心、参加些社区活动，晚上和子女及孙辈共处一室、其乐融融，孙辈还能跟祖父母练练中文。

但事实是，现实中这样的情况，不能说绝对没有，但是非常罕见

李安导演的家庭三部曲中的《推手》，就讲了一个留美儿子把丧偶父亲从台湾接到美国养老的故事。身为太极大师的父亲，在美国住得并不习惯。文化习惯上的不同，导致父亲最后离家出走，以父亲独居告终。

李安导演的电影是艺术，而现实中的故事，和这也差不太多

我们今天就借这篇文章，探讨一下独生子女移民后，父母的养老问题。

1

刚下飞机差点被罚25万！

美国西海岸是华人聚集最多的区域，洛杉矶机场每天都有从中国飞来的老人们。

他们带着第一次出国的不安，捏着儿女给的中英文通关秘籍，面对着海关人员连珠炮的问题，吃力的回答着，生怕一个答错就不准入境，让在美国的儿女白等一场。

去美国给儿子带孩子的老孙，就因为不熟悉过关规则，没有如实申报带来的东西，差点被罚了三万五千美元（相当于25万人民币）。

老孙下飞机，按规矩要填一张入境申请表，一般都是儿女打印出来填好，老人照葫芦画瓢即可，但粗心的儿子并没有准备这些，面对全英文的表格，老孙只好请一位留学生帮忙。

留学生一边问老孙：有没有带违禁品？武器、毒品、药品一边全选了NO。

结果老孙被海关拦了下来。

从他的包里，检查人员翻出了莲子、笋干、红枣都是老家特产，煲汤必备。可是美国的傻海关怎么也不知道莲子是个什么东西，按照规则，要给这些东西称重，超出多少重量罚多少钱，结果就是上面那个金额。

老孙急了，再三解释，海关允许他给儿子打电话，由电话那头的儿子跟海关解释，才终于化险为夷，在另一张看不懂的表格上签字之后，老孙和他的行李才被放出海关。

2

去美国养老=坐牢？

老孙儿子一家在美国五年了，从工作签证到绿卡，从地下公寓到独立屋，已经打算长住下来。五年时间老孙一个人在中国，每当儿子去美国，老孙都拒绝：我一句英文都不会讲，去那干啥？

直到夫妻俩有了孩子，老孙这才动身。

邻居都羡慕老孙：要去美国养老了。

老孙总是摇头：什么福？是去坐牢，那是美国，我去了就是聋子和哑巴！

刚到美国的日子，老孙尽量不去想坐牢的事情，每天的生活重心就是孙子，然后给一家人做饭。

日子久了，儿子觉得他天天在家里不出门也不好，鼓励他有空去社区走走，那里也有一些中国老人，打麻将、唱歌、跳舞、唱戏什么的，儿子原话是融入美国社会，从华人社区开始。

老孙不以为然，自己这么一把年纪了，还融入什么美国社会？等孙子长大一点他就打算回国，还是家乡更加习惯。

3

一代人有一代人的活法

老孙心里也清楚，儿子希望他融入美国社会，是想要他也在美国长住。

自从儿子去外地上大学之后，父子俩相聚的时间就减少了，工作之后，一年在一起的日子不超过10天。

老伴还在的时候，老孙觉得做留守老人也没什么，两个人白天看看电视、串串门，晚上去跳广场舞，生活有滋有味，老伴走了之后，房子里就剩下他一个人和一群花花草草和几只鹦鹉，邻居们看了都觉得老孙可怜。

其实像老孙这样的老人，在社会剧变的中国非常多。儿女们不愿意在小县城里度过一生，纷纷跑到北京、上海、广东，更远的跑到美国、澳洲、欧洲，催生了留守老人这样的群体。

一代人有一代人的活法。老孙有时候也看得很透彻。

他不可能要求儿子放弃现在的生活，回到自己身边，儿子一个人在外打拼，才有了今天的一点成绩，也不容易。而他也不可能去过美国人的生活，多少回在美国的房子里醒来，要半天才反应过来，自己是在美国，想要去老人中心跟老战友下棋的事，是不可能了。

4

他一定很爱你

经不住儿子的劝说，也受够了孤独的折磨，老孙终于还是去社区，试着跟一些中国老人套近乎。

大家都很热情，尤其是对新来的老孙，觉得他刚到，需要帮助他早点适应这里，毕竟每个人几乎都有和老孙差不多的经历。

一群中国老人在一起打麻将、下象棋、唱老歌，还有专门的电影放映室，播放着老电影，大家来自北京、上海、湖南、湖北、广东、福建轮流着带自己老家的美食特产，轮流讲述着自己刚到美国的囧事

老人们最喜欢的环节是在一起唱歌，各种红歌、老歌，大家一边拍手打节拍，一边合唱。最受欢迎的歌曲，是90年代初特别流行的《大中国》。

我们都有一个家，名字叫中国。

兄弟姐妹都很多，景色也不错。

家里盘着两条龙是长江与黄河，

还有珠穆朗玛峰是最高山坡。

我们的大中国呀，好大的一个家，

永远，那个永远，

那个我要伴随他

老孙唱完，心里无限感概。儿子以后就是美国人了，孙子直接出生在美国，更加是美国人了，等到自己老到不能动的那一天，是不是也得到美国来，才有人给养老送终呢？

即便是心里一万个不情愿，老孙也明白，这种生活是无法避免的了。

一代人有一代人的活法。这句话老孙最近越来越多地脱口而出。

几个月后，老孙的签证快要到期了，得回国一次办过。在机场，老孙恋恋不舍地抱着孙子亲了一口，转身去了安检通道。

这一次，儿子的眼眶有点湿润，看着父亲的背影，他想起中学课本上朱自清的那篇《背影》，之前每一次离别，都是父亲送他，他把背影留给父亲。

他知道，父亲在美国不习惯，虽然从没有当面说。父亲愿意来回折腾，坐十几个小时飞机到美国来帮他们照顾孩子，是因为父亲真的很爱自己，很爱这个家。

5

总要有一代人牺牲

回国之后，儿子跟老孙通了一次电话，这么多年来，父子俩的交流时长加起来，都没有这次通话多。

儿子首先向老孙表达了歉意，然后希望父亲下一次过来，就不要走了。您年级也大了，我希望有更多的时间陪伴您，国内虽好，但一家人在一起，有什么问题都能有个照应，相隔那么远，您身体要是有什么不舒服，我们在这边都没办法照顾，况且，您的孙子也需要爷爷。

老孙明白儿子的意思，这段时间，他从抗拒面对到逐渐说服自己去接受这个现实，他答应了儿子的请求，可以在美国养老，但有一点，每年清明、过年等回中国，给老伴扫墓。还有就是，等他死后，骨灰也要带回中国，和老伴葬在一起。

听到父亲这样说，电话那头的儿子泣不成声，一直说自己不孝。

老孙安慰儿子：一代人有一代人的活法，但下一代人总要比我们这代活得好，所以，总要牺牲一代人吧。

6

结束语

把父母接到美国同住，往往猜得到开头猜不到结局。

为什么？

你可以问自己这样一个问题：如果是在国内，你是否会跟父母同住？

如果不会，那么情况并不会因为换了个国家而消失；如果会，那么一些不安定的因素换个国家会被放大，会让这件事情比原来更难。这些跨文化的因素包括：与外界语言不通导致父母的受挫感与对子女的依赖感、在异国土地上对下一代教育的分歧等等。

老人们不止与美国儿媳／女婿有着根深蒂固的文化冲突，就连中国的婆媳矛盾也不会因为换了居住国就缓和，反而会更加放大两代人之间的矛盾。

美国的价值观格外强调核心小家庭的概念。老人来到美国后，由于语言文化的不适应，只会比在中国时更加依赖子女，最后引发矛盾冲突。

如果接父母来美国不同住，那么剩下的选择，要么就是父母自己居住，要么就是父母在养老院养老。有条件让父母自己居住当然最好，然而现实中，还是没有条件的居多。

所以问题就变成了，让父母在养老院养老，换个国家待养老院，这样的移民有意义吗？

身在海外的子女，放心不下远在家乡的父母，把父母接到自己所在的国度，原本是为了增加相聚的时间。可还是让父母住养老院？某些古板的父母听到这个建议，都要被气坏了。

即使父母对养老院的主意不排斥，甚至对美国的养老院印象不错，这是否就真的是个好主意呢？

年纪轻轻的留学生都要不少时间适应美式孤独，更别说上了年纪的父母了。

任何对于故土的别离，都难免引发人们长久的思乡情结。一个人上了年纪以后，脱离以前的工作社交环境原本就容易觉得孤单，需要时间调整适应新生活，这个时候换到一个全新的环境，语言不通，文化不同，是一个更大的挑战。

在美留学的学子，常常调侃在美国是好山好水好无聊。老年人何尝不是这么觉得呢？

国内的朋友、亲人都不在身边了，在美国的子女又有自己的事业和小家庭要忙碌，即使有心，又能分出多少时间来看望老人？

在一个人的老年时光里，是好山好水好身体重要，还是亲朋好友常走动的热闹更重要？这真的是一个值得商榷的问题。

来源：侨报网