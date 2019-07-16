【時報特稿】2009年1月1日， 聖路易地區依慣例於早晨10時，在僑社舉行元旦升旗典禮， 高唱中美國歌。不一樣的是， 今年的美國國歌主唱是一位來自波士頓音樂學院研究所的華裔青年顧 忠光(Austin Ku)，他自然美妙、炫麗抒情的男高音歌聲，不但驚艷全場， 他謙虛有禮、溫文爾雅的風度更吸引了所有人的目光。顧忠光， 由律師到音樂家的奮鬥過程故事，讓人敬佩， 他著實是一位華裔青年追求理想而執著努力的典範。

顧忠光出生於密蘇里州聖路易市，雙親為顧石生、 康閨萍夫婦。或許有著1/4歐裔或日裔血統， 顧忠光從小就十分英俊，受人喜愛，六歲時展露音樂才華， 開始表演小提琴，高中時跟隨著哥哥彈奏鋼琴、 中提琴及加入學校戲劇和合唱團，高中畢業前， 他已是學校榮譽學生及全州榮譽合唱團員及交響樂團團員， 並以前五名的優秀學業成績畢業。

高中四年級的夏天，顧忠光入選「 北美菁英交響樂團小提琴手」，巡迴美國及亞州地區演出， 受到該團大學部團員的建議，顧忠光決定就讀休士頓萊思( Ric顧忠光e)大學音樂學院，主修聲樂(歌劇)表演， 並擔任萊思大學交響樂團小提琴手，他的副修則是亞洲研究， 並以優異成績畢業。

在萊思大學， 顧忠光不斷的在學校音樂和歌劇中演出，同時籌組了舞臺表演團體， 優秀的演出讓他贏得萊恩大學音樂演員最高之SAMMY獎。 在大學期間， 顧忠光曾參與Aspen音樂季歌唱藝術家演唱及紐約Seagle 音樂節藝術演出，而且還擔任休士頓Neal Hamil經紀公司模特兒及演員。

大學畢業後，由於父母親勸他做一些「實際的事」 和準備， 顧忠光聽話的選擇了就讀位於加州的加州大學伯克萊分校法學院。 實在無法抗拒表演藝術的呼喚，即使在法學院， 顧忠光仍然參與校內和校外灣區的多項演出， 甚至獲得舊金山Tonry Talent代表並繼續擔任模特兒等工作。

法學校如期畢業， 顧忠光進入舊金山灣區一家著名娛樂公司擔任法律實習， 同時展開一系列「42街的月亮」職業表演生涯， 就在法律實習工作一年結束後， 追求表演藝術理想的顧忠光最終選擇了他的最愛「藝術表演」， 而與法律分道揚鑣。

接下來幾年，顧忠光為著理想努力奮鬥， 成功的在灣區成為一位全職的演員， 並成為美國三個主要表演藝術團體包括「演員協會」、「 美國聯邦電視廣播藝人協會」和「美國職業演員及舞臺經理協會」 的正式會員。

追求表演藝術一直是顧忠光的理想和努力的目標， 二年前， 顧忠光決定進入全美著名培養音樂及舞臺人才的波士頓音樂學院攻讀 碩士，主修音樂及舞臺表演，他將努力目標放在進軍紐約及百老匯， 對於這樣的抉擇，忠於音樂表演藝術和自我成長，顧忠光無怨無悔， 勇往直前。