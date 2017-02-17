留美学子连续创业被认可 获颁“最受期待创业新星奖”

来自广东的留学生连润雄 (Ken)在一次购物过程中，从网上购买商品的价格变化和退款过程中得到启发，开发出一款索回购物差价的全自动化应用智能软件PriceHacker。推出后，用户反应相当正面，软件也获得了全美众多知名品牌和连锁商店的支持，在全美留学生创业圈内崭露头角，2月12日在洛杉矶华人创业颁奖典礼上获得“最受期待创业新星奖”。

据连润雄介绍，这个软件的开发起源于自己的一次购物体验，当时在Best Buy上面买了一款Fitbit运动手表($149.95)。过了几天发现手表降价了, 便宜了$20。于是和Bestbuy的客服交涉了一个多小时才把20美元差价找回来。钱倒是省了，却发现花费时间交涉不太值。再回想自己网购那么多年，买过那么多东西，一定有更多差价没讨回来，到底亏了多少钱？

实际上，许多人并不知道网购之后还有一个14-30天的差价保护时间窗口，如果在这个时间内产品降价了，用户是可以向商家讨回差价的！人们网购之后习惯不再浏览相同产品，没有意识到商品降价了，或者是懒得花时间跟客服交涉半天，导致全美国每年有将近500亿美金的差价没有被追讨回来。

但是许多网购者每个月买那么多东西，一般较少会花时间再去查看所购商品的价格，就算真的降价了，要找谁去讨钱，怎么讨都是很花时间的！

于是有创业经验，属于连续创业者的连润雄组建团队，研发出了这一款应用软件PriceHacker，用户安装了这个软件后， 软件会自动整理你的收据，跟踪近期网购产品的价格，如果降价了，软件会自动帮你将差价追讨回来。

软件使用非常便利，不需要下载，只需要登录网址，用Gmail或者Outlook注册，再输入一张信用卡就完成注册了。信用卡信息储存在第三方平台上，为客户信息安全起见，Price Hacker本身不保存用户信用卡号码。退款有时，会退回注册信用卡或者当时的消费卡上。

处于创业初始期的连润雄表示，为了开拓市场、服务用户，该软件是免费使用的，只是在成功帮助用户退款后收取退款额的20%提成。如果帮助推荐了四个朋友使用该如见，头半年提成费用都是免费的。

据了解，现在每一千用户里面就有160个降价退款，有些网购比较频繁的用户从Costco哪里已经自动退款回来上百美金。春节过后，一个获得退款的产品，是一件在anthropologie上的衣服，Price Hacker帮助退回来一半价钱。

为了方便华人使用，该软件也进行了中文汉化。目前软件已经支持了48家电商，包括亚米的零食，Sephora化妆品，Babysrus的母婴产品，以及奢侈品牌Coach和Tory Burch，还有电子硬件Newegg等，都实现了自动化退差价功能。每周都在自动更新，增加新的电商。不久后还会完成信用卡退款功能的开发，用户90天内买过的东西降价都可以退款，最多每年能退三千美金。

连润雄2008年到达美国开始留学生活，同年和⼀个美国同学骑自行车从西雅图到纽约完成横跨美国之旅，穿越13 个州，骑行⼀万公里。2011年和深圳报业集团出版社签约，出版了十五万字的《穿越美利坚》 游记。

2013年毕业后连续创业，2014年第⼆家公司转⼊⾃动化运营后开始积极参与南加创业活动。2016年初被风投公司推荐受聘于洛杉矶估值上亿的科技公司Honey Science成为BD总监。完成Honey 海外推广模型，进⼊台湾，香港，新加坡等华语国家。

2016年8月后成立的Price Hacker是连润雄的第三家创业公司。

（AACYF洛杉矶讯）