留9岁儿子在图书馆离开买菜 新移民妈妈或失去抚养权

新移民华人妈妈李小姐为求方便，将9岁儿子留在图书馆后自行前往附近超市买菜。谁知半小时后回来发现图书馆工作人员报警，孩子满脸泪痕站在多名警员中间。李小姐此疏忽之举引儿童福利局介入调查，担心失去孩子抚养权的她就此求进行法律咨询。

春假期间，学童们迎来的开心的假期时光。对于许多华人工薪家庭来说，公共图书馆以丰富的图书、免费的空间以及安全的环境成为许多家长选择和孩子共度假日时光的不二去处。然而正因为对于图书馆安全的放心，初来乍到的华人新移民妈妈将9岁孩子留在阅读区，自己前往附近超市买菜。没想到原本为图方便的举动，竟然给自己惹了一个大麻烦。

当事人李小姐表示，自己和9岁的儿子2017年11月移民来美，与在纽约务工的丈夫团聚。但初来乍到的她英文并不灵光，儿子对于英文只会简单的单词。由于语言的障碍，闲暇之时母子两人在没有家人陪伴之时，常到到住家附近公共图书馆，李小姐看报纸找工作，儿子翻看儿童书籍。

本月初，儿子学校开始放春假，李小姐上午便带着孩子去图书馆看书。李小姐表示，当时午饭时间快到了，她看图书馆里面不少华人家长带着孩子，觉得满安全的就想到让儿子自己看书，自己去附近超市买菜。然而半小时后，当李小姐回到图书馆后发现孩子满脸泪痕的站在多名警员中间。

“我当时吓坏了，以为孩子出了什么事。想问警员，但是英文实在不好，没办法沟通。后来图书馆有好心华人帮我翻译，才知道是图书管理员发现我儿子一个人在看书就上前询问，没想到我儿子没听懂又害怕就哭了，随后管理员就报了警。”李小姐说。

李小姐表示，事情发生后她和孩子都被现场警员带去警局问话，随后警员表示儿童福利局也会参与到案件的调查中。李女士表示 “本周儿童福利局的工作人员会去家里进行家访，我怕自己因为英文不好说不清楚，我的孩子会被儿童福利局带走。”

对此，律师表示：“图书管理员等人在怀疑家长照顾孩子有疏忽时可以直接报警，例如在学校体检中发现孩子身上有伤痕疑似家暴的话，可以直接报警。”对于李小姐对儿童福利局上门家访的担忧，律师表示：“只要在儿童福利局家访时并未再次发现其疏忽管理就不必担心失去孩子监护权。”

同时，专业律师也再次提醒广大华裔民众，特别是新移民家长，应当更多了解美国文化和法律。律师表示，华人民众将孩子单独留在家中或公共图书馆而遭致儿童福利局调查的案件屡见不鲜，律师提醒家长不能让12岁以下的孩子独自在家或在外停留，如触犯该条例会面临违反儿童福利罪名被指控，更严重的可能因此失去孩子的抚养权。

侨报网综合–Apr 23, 2018,15:20