白天也懂夜的黑 ——圣路易中文学校摄影班拍摄日全食天文奇观实记

我们一行十人经过了几乎整夜未眠，狂奔两百哩，在烈日底下暴晒了将近八个小时，脸上快晒出太阳黑子之后，终于意犹未尽地踏上归途。

今夏最时尚的活动无疑是观察和拍摄美国超级日全食。全世界天文爱好者和摄影爱好者几年前就已摩拳擦掌，把日全食横穿地带的旅馆都订爆满。圣路易中文学校摄影班的同学们当然也不能拉下，大部分同学没有看过，更不用说拍日全食了，心情既激动又紧张。怕毁机，怕伤眼睛，怕拍不到满意片片，女士们都快出焦虑症了。有的提前几个月，开始购买新镜头，滤镜，研究怎么拍摄，在自家院子里对着太阳反复练习不止。

在鲁植老师带队下，八月二十一号清晨4点我们奔赴两百哩外，晴朗无云的Hopkinsville，Kentucky, 安营扎寨。拍摄时佳敏实在太激动了，日全食前看到电池不足，赶紧换新电池。匆忙中忘了先关机，结果相机读写出现问题。她急得团团转，师兄袁伟也爱莫能助。佳敏差点急哭了，说跳湖的心都有了。最后还是经验老到的老师沉着冷静，救场成功。

一次聊发少年狂的拍摄经历，给我们留下美好记忆。记录下当事人和围观群众的语录，上几张大家的美片，以飨历史。



WY: “St. Clair 看来天气不好，不能去了。”

围观群众：“师兄总是为大家策划周全，分享如何拍摄日全食的视频，不厌其烦地把自己的经验告诉我们。不愧是老师的好助手，我们班不折不扣的暖男哟。”

LZ: “（8月20日夜半）又看了一遍天气预报。我觉得还是要去（Hopkinsville, KY）, 机会大些。早上四点出发！”

围观群众（比去的人还着急）：“期待战地报道。”“你们半夜里开了200哩?太佩服了。”“对师傅顶礼膜拜。” “加入膜拜队伍，弥补遗漏之憾。”“完美呈现。”

XQ: “谢谢老师深夜拍板。Robert选的好地点和大家的美食！说实在的昨天太紧张了，没觉得肚子饿。谢谢大家一路走来的陪伴，点点滴滴，难以忘怀！”

围观群众：“不虚远行。什么时候传授一下拍摄秘籍？”

Wendy和先生:“感谢袁伟指导！感谢大家！”“LZ太棒了，要教教我们怎么（给太阳）排序。”

围观群众：“世纪钻！”

JM: “因为是一锤子买卖，好几周前就开始紧张兮兮的。现在终于如愿以偿.”“差点急得要跳湖，幸亏老师救场。”

围观群众点评：“找不到要夸你的话了。”

Robert: “大家照片好棒。谢谢老师果断决定。有缘和大家共同度过了有意义的一天感到非常荣幸。你们班伙食真的好吃，希望能有机会再蹭饭。”

围观群众点评：“你是来拍照还是来蹭饭的？动机不纯啊。”“（你的照片）越整越有趣了。”

XY:“(给LZ擦汗)我不是心疼LZ，是怕相机被弄坏了。”“LZ 给我（用日食眼镜）土制相机滤镜一个，我也可以拍了。”

围观群众：微笑不语。

CH: “拍到世上最大钻戒。”

围观群众调侃：“手指不能承受之重。”“Lord of Rings.”

SN: “我的钻戒丢了。”

从此，带着些许缺憾的美丽，我要满世界寻找那丢失的钻戒。

从此，谁敢说白天不懂夜的黑？