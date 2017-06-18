—– 2017美国中西部九州华文教育研讨会圆满成功

【圣路易时报讯】2017年6月2日至6月4日，第二届美国中西部九州华文教育研讨会及芝加哥华文证书班在芝加哥北郊希林中文学校举行，来自领区九州华文学校的领导和教师代表200多人参加了此次培训和研讨活动。

圣路易地区联络中心和圣路易斯现代中文学校分别是此次研讨会的承办单位和协办单位，总校长黄颖文，董事朱一民，董事、全美中文学校协会圣路易斯地区联络中心主任许尤峰，校长张明惠，副校长车济凤等和教师代表们一同参加了为期三天的华文证书班和研讨会。

这次研讨会由全美中文学校协会和美国亚洲文化中心主办，盛况空前。华文教育证书班很荣幸地邀请到国内知名的中文教育专家学者前来授课，他们分别是来自暨南大学华文学院的丁雪欢教授，童胜强副教授和马新钦副教授。两天培训中，教授们引经据典，旁征博引，深入浅出地将华文教育的精髓解释得生动精彩，让在座老师们受益匪浅。

中国驻芝加哥总领馆洪磊总领事，余鹏副总领事，侨务组组长卢晓晖领事，全美中文学校协会会长刘申，中国海外交流协会文化交流部职员黄小兵，以及来自美国科罗拉多、爱荷华、伊利诺伊、印第安纳、堪萨斯、密歇根、明尼苏达、密苏里、威斯康辛中西部九个州的200多位参会代表，就美国中西部地区华文教育的经验进行深入的交流与探讨。

圣路易斯现代中文学校总校长黄颖文在研讨会上发表了《拥有校舍给予发展华文教育带来的机遇和挑战》的演讲。演讲指出，自从买了校舍之后，圣路易斯现代中文学校因为挑战与机遇并存，由传统的周末学校向着中华教育文化中心迈进，承接着教授中国文字，传承中华文化，服务社区的使命，同时也成为面向主流社会开放式的大型华人机构。

早在1910年以前，华人就成功地在美国中西部地区（芝加哥和圣路易斯）开办了学堂和华校。在过去的一百年中，九州地区的中文教育经历了从无到有，从弱到强的过程，尤其在过去的近三十年中得到不断发展和壮大。本届美国中西部九州华文教育研讨会意义重大，它将中西部九州华文教育的领导者们汇聚一堂，大家分享经验，探讨挑战，为进一步提升华文教育事业取得共识，获得见解，推动领区华文教育走上新的阶段。

圣路易斯现代中文学校是美国中西部地区首个自主拥有校舍的中文学校，更是圣路易斯地区中文教育的中坚力量。二十年来，在圣路易斯现代中文学校负责人和全体老师的艰苦努力下，学校在基础设施建设、课程设置、师资完善等方面都取得了重要进展，为促进中文教育事业、弘扬中华文作出了积极贡献。

百尺竿头，更进一步。此次研讨会的圆满成功必将华文学校注入新的力量，让我们翘首以待圣路易斯现代中文学校继续以“教授中国文字，弘扬中华文化，服务华人社区”的办学宗旨迎来新一轮飞跃式发展。

张明惠

SLMCS 中文学校校长