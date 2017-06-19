硅谷 印度人当高管 中国人当工程师的神奇现象

谷歌CEO桑德·皮查伊，微软CEO萨蒂亚·纳德拉，Adobe CEO山塔努·纳拉延等，这些硅谷巨头的掌门人都有一个共同点：印度裔。

从程序员到中层管理人员再到首席执行官，印度裔不仅在美国的高科技领域占有一席之地，还打破了“玻璃天花板”做到企业最高层。在美国科技创业圣地硅谷，如今形成这样的职场常态：美国人当CEO，印度人当高管，中国人当工程师。

其实在硅谷之外，印度裔高官还活跃在美国其他行业。一项对标准普尔500企业的调查显示，这些企业的少数族裔CEO中，印度裔最多。甚至就连标普也曾有过一位印度裔总裁德文·夏尔玛。为何印度裔在美国能脱颖而出呢？一般认为有两点原因：一是英语母语优势和活泼开朗的性格，使其更容易融入美国主流企业文化；二是印度人在硅谷比较抱团。上一代在硅谷闯荡的印度人站稳阵脚后，便努力协助后来者，比如设立天使基金等，让随之而来的印度人更快获得成功。

皮查伊：从穷小子到年薪两亿美元

据文汇报报道，对谷歌来说，2004年的愚人节是具有重要历史意义的一天：Gmail发布和皮查伊入职。从印度穷小子一步步成长为年薪2亿美元的“打工皇帝”，谷歌CEO皮查伊的逆袭之路是一部经典的励志片。

现在45岁的皮查伊出生于印度第四大城市钦奈，母亲是速记员，父亲是工程师。家庭不算富裕，孩子又多，皮查伊和弟弟只能睡客厅。不过，皮查伊从小就是一位学霸，高中毕业后考入了号称“科学皇冠上的瑰宝”的印度理工学院，大学毕业后又拿着奖学金进入耶鲁大学。耶鲁毕业后，皮查伊首先加入了硅谷一家名为“应用材料”的半导体公司，担任工程师和产品经理。

2004年4月1日，皮查伊跳槽进入谷歌，从此这个名字和谷歌一系列的新产品联系在了一起。刚进入谷歌的一段时间，皮查伊在谷歌搜索工具栏(Toolbar)的小组工作。当时，微软浏览器IE如日中天，于是皮查伊向谷歌提议：为何不自己开发浏览器呢？于是，Chrome诞生了。到去年4月，Chrome终于打败IE，成为世界上占有率最高的浏览器。此后，皮查伊又负责了谷歌许多关键产品，比如谷歌地图、谷歌搜索、安卓系统等。有媒体称，皮查伊的升职记就是谷歌的成长史。

2015年，谷歌进行架构重组，创造了一个母公司Alphabet，管理原谷歌公司中与互联网业务不相干的业务，如生命科学、自动驾驶技术等，由谷歌创始人拉里·佩奇任CEO；而新谷歌主要负责互联网业务，皮查伊任CEO。据报道，为了留住皮查伊，谷歌2016年给他的总薪酬(工资+股票)约为2亿美元，成了一位名副其实的“打工皇帝”。

纳德拉：“救火队长”带领微软转型

今年5月11日微软“Build2017”大会上，微软CEO萨提亚·纳德拉展示了一款名为“Emma”的“手表”。这款“手表”并不是用来看时间的，而是让帕金森患者减少手臂颤抖。据微软介绍，Emma的工作原理是会按照独特的模式振动，从而破坏脑部与手部的神经反馈环路。Emma并不能治疗帕金森症，但可以提升患者的生活质量。这样一款产品的出现，或许就是纳德拉担任CEO以来给微软带来的新变化。

纳德拉1967年出生于印度安得拉邦小镇阿嫩达布尔的一个普通家庭，父亲是公务员。纳德拉读中学时，全家迁往海德拉巴。此后，纳德拉考入了印度麦里普大学攻读电气工程。麦里普是一所与印度理工学院齐名的顶级理工大学。大学毕业后，纳德拉前往美国，进入威斯康星大学密尔沃基分校计算机专业学习。纳德拉在硅谷首先进入了SUN公司，1992年加入微软。

加入微软后，纳德拉先后参与和领导了一系列重要程序的研发工作，比如MSN、Bing搜索、数据库、云计算等，给微软带来了丰厚的利润。2014年2月，纳德拉被任命为微软历史上第三位CEO。彼时，微软可谓内忧外患：错失移动互联网时代，与苹果和谷歌公司差距拉大，虽然收购了诺基亚，但转型未获成功；在内部，比尔·盖茨淡出，前任CEO鲍尔默销售出生，越来越不适应领导科技企业的发展。在此情况下，纳德拉临危受命，扮演了“救火队长”的角色。

三年多来，纳德拉带领微软转型，使之从一家软件公司转变为靠云服务和移动业务赚钱的公司，比如Azure、企业产品和服务成为新的利润增长点；改变过去计件收费模式，开启免费模式，如移动端office365免费、Windows10更新免费等。此外，微软还开放了很多产品和技术，这在以前是不可想象的，无怪乎有媒体称“微软变酷了”。今年1月26日，受业绩提升影响，微软股价涨至65.6美元，总市值达到5103亿美元，时隔17年后再次站上5000亿美元大关。而在纳德拉刚上任时，微软市值为3150亿美元。在纳德拉的带领下，微软成功上演了“王者归来”。

纳拉延：Adobe十年老将宝刀不老

Flash、Photoshop……对于经常上网的人来说，这些软件肯定不会陌生。它们都出自同一家公司———Adobe，该公司的掌门人是现年54岁的印度裔山塔努·纳拉延。到今年，纳拉延已经执掌Adobe整整10年了。

纳拉延1963年出生于印度海德拉巴的一个富裕家庭，父亲经营一家塑料制品工厂，母亲是教授美国文学的大学老师。高中毕业后，纳拉延进入印度历史悠久的高等学府奥斯曼尼亚大学，获电子工程学学位。此后，他赴美留学，分别获得加州大学伯克利分校MBA和博林格林州立大学的计算机硕士学位。

纳拉延在苹果公司开启了自己的硅谷职业生涯。从苹果辞职后，他进入美国硅图公司(SGI)。1998年，纳拉延加入Adobe，职位是全球产品研发部门的高级副总裁。2007年，在进入公司九年后，纳拉延荣升为Adobe的CEO。在其领导下，Adobe实现了转型，获得巨大成功。

谷歌董事会成员Ram Shriram

据techug.com报道，在互联网刚诞生之初，他便加入网景公司。尔后离职创建了Junglee.com网站，并在1998年卖给了杰夫·贝索斯（Jeff Bezos），换得价值1.85亿美元的亚马逊股票。他还给Google的塞吉·布林（Sergey Brin）和拉里·佩奇（ Larry Page）开出了他们收到的第一张大支票——50万美元，并定期在他们位于门洛帕克的车库中提出自己的建议。如今，Ram Shriram仍担任Google董事会成员。

脸书第一位女工程师Ruchi Sanghvi

Ruchi Sanghvi最初担任脸书的主管产品经理，负责包括新闻源输出等几项网站核心功能的产品设计。在她29岁时做了一个决定——辞掉了工作开始创业。一年后，她和她的创业伙伴被硅谷的云存储公司Dropbox纳入旗下，公司被其收购。