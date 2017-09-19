【圣路易时报讯】来自马来西亚，选择在圣路易生根成长的华裔企业家曾进辉(Jason Jan)，日前荣获圣路易商业周刊（St. louis Business Journal）颁发2017年圣路易多元商业领袖奖，颁奖典礼于9月8日(周五)中午在圣路易城区Hilton at the Ballpark 大旅馆盛大举行。

曾进辉在得奖后谦虚的表示，言语无法形容我是多么的幸运和感恩，我有一位无论在何种状况下都一直支持我的太太和一个美满幸福的家庭，每位在美国落地生根成长的移民都有着一个独特经历的故事。我感谢我的父母将我送到美国大学读书受教育，后来，我的身边总是有许多好朋友不断的帮助、鼓励我，不是每一个人的移民故事都是那么的幸运或平顺，我们有更多移民奋斗和挑战的故事值得去发掘和肯定。

曾进辉移民自马来西亚，1997年进入圣路易密苏里大学就读。 1999年获得商业学士学位，之后赴加州大学尔湾校区取得企管硕士。毕业后，曾进辉决定回到圣路易发展。

2008年，有着企业家精神的曾进辉在圣路易首创了营养健康的FroYo优格冰淇淋店，数年间在大圣路易地区开了九家连锁店。去 (2016) 年，他在圣路易Clayton 又首创了第一家日本拉面馆 Nami Ramen引领风潮。自此之后，圣路易地区相继开了多家拉面馆，为本地区注入新的经济活力。

曾进辉非常重视社区关怀和服务，赞助各项文化公益活动不遗余力，他是圣路易移民专案计划社区大使，经常分享他的移民和创业经验，推动社区多元族裔融合，圣路易Mosaic Project主任Betsy Cohen，圣路易国际机构总裁Anna Crosslin都对曾进辉夫妇赞誉有加，他同时也是一位积极参与和支持亚美商会多项活动的会员。

曾进辉移民融入多元，回馈社区，企业经营，荣获多元商业领袖奖实至名归。

2017年，圣路易商业周刊多元商业领袖奖得奖人共有23位，其中还包括了亚美商会董事会成员，圣路易美国联邦储备银行科技经理印度裔之Pradeep Rajendran，而23位得奖人中，圣路易密苏里大学校友占了3位，分别是曾进辉(Jason Jan)、Eric Madkins及Marcela Manjarrez Hawn。