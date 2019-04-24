移民局：索取表格专线电话将成历史, 鼓励在线申请

4月22日，美国移民局发布通知，称通过拨打移民局专线电话索取相关表格的服务将从今年6月1日起停止。作为“信息服务现代化计划”的一部分，移民局鼓励人们通过网上工具完成相关移民或非移民申请。不过，移民局表示，部分通过邮件索取相关表格的服务仍然在进行。

移民局表示，从今年6月1日起，表格索取热线服务取消，民众将不能再通过专线电话索取相关表格。不过，邮寄表格的部分服务依然存在。需要的民众可以通过拨打移民局联系电话或通过网上工具索取纸质表格，移民局将把纸质表格寄到索取者提供的地址。

不过，仔细阅读移民局官网说明发现，“邮寄表格”并不适用于所有移民申请。首先，只有个人申请者可以申请纸质表格邮寄，专业移民服务提供者只能通过网上下载方式获取表格。还有，移民局已经不再提供纸质的I-90“更换绿卡”表格、N-400“入籍”表格、N-565“替换归化与入籍文件”表格、N-336“要求举行归化程序决定听证会表格”和N600、N600K“公民证申请”表格等。民众可以从网上免费下载这几种表格，同时移民局鼓励申请者从网上递交申请表的电子版本。

从2018年3月起，美国移民局推行“信息服务现代化”计划，同年11月将试点推广到全国。除了多种移民相关申请表可以在线提交电子版本外，移民局还取消了申请者了解申请案件情况的预约面谈（Infopass），把大部分服务转为“在线可达”。民众可以使用各种网上工具获取服务。申请者在移民局官网上申请个人账号成功后，就可以获取在线提交移民申请、在线提问、在线更改地址、在线查询案件进展、在线缴费等多种服务，大大提高了效率，也减轻了移民局官员的工作负担。

2019-04-22 16:32 来源：侨报网