移民 • 从零开始创办公司or坐享成果直接收购？指条明路最快速收张美国绿卡

与其他绿卡种类相比，EB-1C跨国公司主管或经理移民绿卡的申请人不需要申请劳工证就能直接移民申请绿卡、无需排期，获批后直接获得10年永久绿卡，相对于其它绿卡申请种类，这类别申请人可以节省大量时间和精力，而且能真正意义上实现申请人把国内的事业延续到美国来。 具备这么多优势的绿卡当然在申请起来也不容易，众多要求之中非常重要的即是一个在美国境内、一个在美国境外两家公司的合格关系。对于一家已经在美国运营多年的、具备合格公司关系的中国企业来说申请EB-1C还好，如果你仅仅是刚了解到EB-1C的信息、虽然在国内有运营良好的公司但在美国并无合格企业关系怎么办呢？

其实在简单了解过EB-1C绿卡之后，很多人的问题都集中在此：在美国没有一个合格公司关系的情况下，我如何才能办理EB-1C？ 今天小纽的文章就要为大家解开这个疑问。

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把中国的公司开到美国来

这种方式相对来说挑战性更大一些，对前期赴美负责新公司成立人员的要求较高。虽然是把中国在中国发展成熟的生意带到美国来，但市场环境、用户群体、游戏规则，中美两国差距较大，真正做好本地化、让海外公司实现从无到有、从小到大的确需要艰辛的努力。 虽然有困难，但很多最后成功落地美国的外国企业都经历了这个过程。先行为海外高管申请L-1工作签证，派遣“先遣部队”进驻美国市场发展新公司，等公司发展到一定规模、满足了移民局对申请EB-1C绿卡公司的要求时再为高管申请绿卡。

这么做主要是为了满足EB-1C绿卡申请的主要两个要求：

美国境内公司必须和境外公司之间保持合格的公司关系，这种关系可以是母公司、子公司、附属公司等； 具有合格关系的境内、境外公司都必须提供正常、经常、连续、系统的运营、服务，美国境内的公司必须至少持续运营一年以上(注意这里不是成立一年)。

除了上述赴美成立新企业之外，还有海外企业来美国收购企业的可行选择，不过在详解“收购申请绿卡”之前，我们先来了解一下本文高频出现签证——L-1。

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L-1，高级别非移民工作签证

L-1是一款非移民类工作签证，分为L-1A和L-1B两种： L-1A签证专门签发给跨国公司高层经理或行政主管； L-1B签证专门签发给具有专业知识的核心技术人员。 海外公司在美国初创分部时，L-1A可以满足公司从国内派遣高管赴美的需求。

L-1签证跟EB-1C跨国高管绿卡是相对应的，基本上可以理解为L-1A是为EB-1C绿卡而设的签证类型，连L-1A签证和申请EB-1C绿卡的申请要求都有很多相似之处：

公司在为高管申请L-1签证时，改名高管必须在申请签证之前的三年内，在该公司的海外机构(中国公司、或其他海外机构)连续工作一年以上； 海外公司必须与美国境内的公司保持合格的公司关系，这种关系可以是母公司、子公司、附属公司等，同时两家公司必须有实际的资金和业务往来； 使用L-1的高管必须在实际工作中承担高级经理的管理职能，或者承担行政主管的决策性职能，而不仅是在职务头衔上挂着“经理”字样。

对于由海外公司派往美国创立美国分部的高管，L-1签证通常只能获得一年有效期，不过到期后可以提出延期申请；对于已经在美国成立一年以上的公司，首次申请L-1签证一般会获得三年有效期；L-1可一般获得一次三年的延期。

除了在很多情况下，海外企业需要为员工申请L-1签证进入美国工作之外，L-1签证本身也有着很多其他签证不能比拟的优势，其中包括：

L-1签证无名额限制，不像另一个工作签证种类H-1B，每年几十万人苦哈哈地为几万个名额挤破头； L-1无学位、语言、薪资水平要求，美国公司与海外公司无需是同一行业，无企业规模要求，无雇员人数要求，没有了这一堆要求的限制势必让受益人轻松不少； L-1签证持有人的家人也能一起受益，配偶或21岁以下子女可以在美国上学读书、享受当地公立免费教育、无需专门申请F-1学生签证；配偶或21岁以下子女可以在美国合法工作。

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收购美国公司

继续来讲如何获得EB-1C绿卡的可能性。除了上文提到的把中国公司开到美国来之外，还可以通过收购美国公司来完成这一目标。 中国企业收购海外公司这两年可不是空穴来风，根绝普华永道在今年1月发布的报告显示，中国并购市场在2016年再创新高，交易数量超过1.1万宗、相比上一年度上升21%，交易金额上升11%高达7,700亿美元。 并且去年主导海外并购的并非是名牌响亮的国字号企业，而是民营企业。民营企业主导海外并购市场的交易数量达到了去年的三倍，并且第一次在金额上超过国有企业的交易总额，是国有企业交易总额的大约两倍。