移民 • 从零开始创办公司or坐享成果直接收购？指条明路最快速收张美国绿卡

具备这么多优势的绿卡当然在申请起来也不容易，众多要求之中非常重要的即是一个在美国境内、一个在美国境外两家公司的合格关系。对于一家已经在美国运营多年的、具备合格公司关系的中国企业来说申请EB-1C还好，如果你仅仅是刚了解到EB-1C的信息、虽然在国内有运营良好的公司但在美国并无合格企业关系怎么办呢？
今天小纽的文章就要为大家解开这个疑问。
虽然有困难，但很多最后成功落地美国的外国企业都经历了这个过程。先行为海外高管申请L-1工作签证，派遣“先遣部队”进驻美国市场发展新公司，等公司发展到一定规模、满足了移民局对申请EB-1C绿卡公司的要求时再为高管申请绿卡。
具有合格关系的境内、境外公司都必须提供正常、经常、连续、系统的运营、服务，美国境内的公司必须至少持续运营一年以上(注意这里不是成立一年)。
L-1A签证专门签发给跨国公司高层经理或行政主管；
L-1B签证专门签发给具有专业知识的核心技术人员。
海外公司在美国初创分部时，L-1A可以满足公司从国内派遣高管赴美的需求。
海外公司必须与美国境内的公司保持合格的公司关系，这种关系可以是母公司、子公司、附属公司等，同时两家公司必须有实际的资金和业务往来；
使用L-1的高管必须在实际工作中承担高级经理的管理职能，或者承担行政主管的决策性职能，而不仅是在职务头衔上挂着“经理”字样。
L-1无学位、语言、薪资水平要求，美国公司与海外公司无需是同一行业，无企业规模要求，无雇员人数要求，没有了这一堆要求的限制势必让受益人轻松不少；
L-1签证持有人的家人也能一起受益，配偶或21岁以下子女可以在美国上学读书、享受当地公立免费教育、无需专门申请F-1学生签证；配偶或21岁以下子女可以在美国合法工作。
中国企业收购海外公司这两年可不是空穴来风，根绝普华永道在今年1月发布的报告显示，中国并购市场在2016年再创新高，交易数量超过1.1万宗、相比上一年度上升21%，交易金额上升11%高达7,700亿美元。
并且去年主导海外并购的并非是名牌响亮的国字号企业，而是民营企业。民营企业主导海外并购市场的交易数量达到了去年的三倍，并且第一次在金额上超过国有企业的交易总额，是国有企业交易总额的大约两倍。
比如小纽有客户最近正在办理的一宗收购案中，美国公司是一家已经成立仅70年的老牌芯片公司，在业界一项具有良好的口碑，财富前100的美国企业有70多家都是这个公司的客户，这样优质的资源对于新成立的企业可是望尘莫及的。
大家不要被“收购”两个字吓退，并不是所有的收购案都涉及超高价的交易金额。并且收购企业所处的行业也很灵活，高科技产业、娱乐业、旅游业、餐饮业等等等等，范围非常广泛。不过最后也别忘了，要成功地将收购的美国企业与中国的母公司之间建立合格可信的关联关系，并不是随便购买一家美国公司就能申请EB-1C绿卡了。