第一届南加中国创业者沙龙 为青年创业者建交流平台

在全美留学生创业圈拥有相当知名度的留学生初创企业懒人汽车携手创业垂直社交平台燎原，近日在洛杉矶市中心的创业孵化器Wework举办了第一届南加中国创业者沙龙，邀请在南加州一些耳熟能详的创投界、初创企业代表，以及正在跃跃欲试准备创业的青年学子近百人，共同分享创业心得。

当今，创业在留学生的群体中已经形成风潮、并逐渐转变成为一种就业趋势，然而很多的创业者并不清楚创业的实际定义和行业所适应的市场模式和范围。针对这一需求，主办单位特别邀请这些嘉宾与青年学子们现场直接相互交流有关创业的心得和感受。

知名留学生创业企业、易思汇联合创始人高宇同表示， “建议各位同学，在你有了创业的想法以后，目光要放远放长，不要拘泥于当前的市场规划，要能够更长远的对于未来三年后五年后的市场有大概的构想，一旦预感到你的产品在未来市场会趋于饱和状态，就要留一点空间给你现在的产品让它可以将来适应更广的需求。“

赛伯乐基金洛杉矶合伙人张晨辰指出，“大家都想创业，都有各种各样的想法，但是作为一个风投投资者，建议大家创业的想法一旦定下来去招风投就不要一天变一个想法，我们一旦看到这样的人是完全不会考虑的。希望创业的同学可以在成熟的想好自己的创业方向和目标后再去找风投。”

普创联合创始人李可表示，“创业基本上分为两种，一种属于技术壁垒，一种属于市场壁垒。什么意思呢，技术壁垒是有别人未掌握的技术的，那市场壁垒反过来就可以参考北美省钱快报和吃货小分队，属于技术含量不高但是市场非常大的企业。”

作为中国市场行业的探路者，懒人汽车的洛杉矶办公室负责人魏来欣、燎原洛杉矶负责人林彤谈起主办这次活动的初衷时表示，一直想把在南加创业的中国团队聚集到一起，一起去探讨在美国做中国市场的创业潜力和发展，以及在这路上遇到的问题和瓶颈。这一次，这个愿望终于实现了。

当晚到场的嘉宾可谓是来自南加创业全明星阵容，包括：易思汇，赛伯乐，比格家，Zuma Partners，Hmazing，Blur交友平台，华狮电影，亚米网，普创，北美省钱快报等。

主办单位贴心地将所有来宾分成小组，每个小组安排3到5名嘉宾，先分组交流，再集中后由嘉宾轮流和全体来宾分享各自小组的关注点和结论。活动结束后，很多意犹未尽的来宾还在一楼的大堂内与嘉宾，或是志同道合的伙伴们热情的交流着感想。

（AACYF洛杉矶讯）