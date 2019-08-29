给“花木兰”配音的温明娜 获“迪士尼传奇奖”

23日，在加州阿纳海姆（Anaheim）会展中心举行的迪士尼全球粉丝大会（D23 Expo 2019，以下简称D23）上，迪士尼颁出2019年“迪士尼传奇奖”，获奖的12人中有两名华人，其中一个是曾给动画片《花木兰》（Malan）配音的女演员温明娜。

温明娜获迪士尼最高荣誉

新华社23日报道，“迪士尼传奇奖”是迪士尼公司授予的个人最高荣誉。自1987年以来，已有278人被授予此奖项。今年的获奖者包括华裔女星温明娜、“钢铁侠”扮演者小罗伯特·唐尼（Robert Downey Jr.）、今年上映的迪士尼电影《狮子王》（The Lion King）导演乔恩·费儒（Jon Favreau）以及曾为多部迪士尼电影配乐的作曲家汉斯·季默（Hans Zimmer）等。

温明娜1963年生于澳门，幼时随母亲移居香港，4岁时举家来美。她在卡耐基-梅伦大学取得戏剧学位后登上戏剧舞台，1993年主演华裔阵容电影《喜福会》（The Joy Luck Club），后因出演美剧《急诊室的故事》（ER）而广为人知。

1998年，她为动画片《花木兰》（Mulan）配音，由此与迪士尼结缘，参与了多部迪士尼动画片的配音。2013年，迪士尼旗下的漫威推出美剧《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.），温明娜饰演身手不凡的资深特工May。

另外，迪士尼流媒体平台Disney+将于11月12日开播“星球大战”衍生剧《曼达洛人》（The Mandalorian），温明娜也参演了。

前迪士尼华人高管也获“传奇”大奖

据迪士尼D23官网介绍，此次获奖的12人中还有一名华人，是前迪士尼幻想工程部副总裁赵永涛。他1944年生于重庆，1972年加入迪士尼，2009年退休，曾参与东京、香港、上海等多个迪士尼乐园及酒店的设计。

上台领奖时，赵永涛说：“中国有句老话：父母之恩当涌泉相报。我十分感谢我的父母关怀我、教育我，让我成为今天的自己。”

他还举起一张成龙的面具，开玩笑说自己是成龙，引发全场一片笑声。

迪士尼乐园要建“复联”园区和“星战”酒店

在两年一度的全球粉丝大会期间，迪士尼通过一系列活动向全球展示自己旗下各品牌出品的电影、电视、游戏及主题乐园和明星相关信息。今年的大会上，迪士尼乐园就宣布将建造“复仇者联盟”主题区及“星球大战”主题酒店。

迪士尼幻想工程部创意总监卡罗琳·梅（ Caroline May）在大会开始前一天的预热活动上说，迪士尼乐园主席鲍勃·查佩克（Bob Chapek）已确定加州和巴黎的迪士尼乐园将建“复仇者联盟”新园区。据悉，“复联”园区计划于2020年开放。

“星战”主题酒店尚未公布开张时间。迪士尼乐园透露，客人可以住进一个名为The Halcyon的星际战舰之中，与“星战”人物交流。

2019-08-24 23:27 来源：侨报网综合