2016年的华裔助选战，网络起到了非常关键的作用，TOC成员曾开玩笑说，他们几乎要颁发“特殊贡献奖”给马化腾了。因为微信的出现，华裔打破地域限制，被紧密联系到一起。从联络、筹款到打嘴仗，整个网络舆论环境热烈非凡，经常硝烟弥漫，甚至出现过一些平日的友人因为政见不同，吵得“誓不再见”。

小微信大作用

除了“北美华裔川普助选团”的发起人王湉，在东部，也有位非常活跃且颇有争议的挺川代表性人物，网名“Lucy大侠”，除了参与地面活动外，“Lucy大侠”尤其活跃之地就是在网络中。快到农历新年，为助选忙了近一年的“Lucy大侠”在加拿大多伦多陪伴父母。接通越洋电话，回忆起过去一年的助选活动，“Lucy大侠”依然热情满满。

“你好啊，小章。我个人总结华裔2016年的挺川助选是自下而上的一次行动，逐渐普及，累计到最后，大约全美有30多个州，估计直接发动1-2万人参与。”“Lucy大侠”说很特别的是，在最初几乎都是女性最积极，“在5月下旬，我们20多位挺川全女班从东部飞到西部，与王湉见面，我们当时进行了分工，我主要负责文宣，影响舆论。”

据“Lucy大侠”介绍，在文宣方面，她主力负责中文舆论发布，另外有英文好的大学教师负责英文媒体的舆论发布，包括Facebook（脸书），Twitter（推特）。中文舆论以微信群为主，报纸、电台、电视台，全面展开。“一般各城市都有2个以上的微信群，大城市会更多些（比如在尔湾，仅TOC自己组建的联络群、行动群、义工群等就有5个）。估算有成百上千个微信群。我个人参与的群有60至70个。其中主要的微信群包括王湉那边的CAFT，纽约挺川大联盟，共和理念群，挺川互援会等，其中，王湉的群很重要，美东美西两边都在宣讲，与各州当地的群体，互相配合，互相激励。个人感觉，从2016年3至4月份之后，开始风起云涌，网络非常活跃起来。英文社交媒体我知道的大约有20多个人在发Facebook、Twitter，比如涛声依旧，Grace Su。我和那不勒斯海湾等几个人写中文文章。”“Lucy大侠”说，3、5、6月间，她几乎每周写一篇文章，先后向佛罗里达州、费城等地的中文报纸投稿。此外，在电台做节目，并不断在不同群中语音发言，也有志愿者加入到不同群中，影响舆论，感觉滚雪球一样，人越来越多，旨在争取中间路线的华人。

当年8月份，“Lucy大侠”离开美国一段时间，9月回来之后，开始花更多精力参与地面活动，或者去川普大厦打电话。“主要目标是摇摆州，如宾州、新州。”

据“Lucy大侠”介绍，东部一些活跃的组织有挺川联合会，挺川义勇军，Go Trump，铁杆挺川队，挺川互援会等。在人员参与数量方面，大纽约附近预计有1000至2000人，费城、新泽西有2000人左右，佛罗里达有3000人左右。

“大家的行动力都非常强，记得筹集高速公路广告牌费用时，通过微信组织仅用一两个晚上，就筹集到了费用。义工们都很拼，有上夜班的，每天只睡4至5个小时，挤出时间扫街拜票”。想起一起走过一年多的战友们，“Lucy大侠”非常感动，“真要为这些义工们大大点赞。”

在谈及东部这些组织的未来走向时，“Lucy大侠”说，“肯定不会散！大家都在摩拳擦掌，计划更进一步提升华人政治影响力。我觉得华人有一天一定会有更大舞台，无论地方选举，还是未来的大选，我们华人的力量将日益彰显，华人同样是美国社会的脊梁。”

期待更上层楼

从2014年开始，积极参与美国政治生活的华裔们积累经验，摸石头过河，直到在2016年大选中打出第一个小高潮，只在支持川普、共和党的阵营中，除了王湉、“Lucy大侠”、Grace Su、Dennis、Francis、老威、Lan An、陈钢等典型代表性人物，更有许许多多不及采访到的大量活跃参政议政的华裔群体，从社区做起，从身边做起，发动上万名义工参与到各级助选活动中。

值得一提的是，再过2年，美国将迎来中期选举，之后又是大选，到那时，这些刚刚起步不久的华裔政治群体是否已经更加成熟壮大？是否又会涌现出一批突出的代表性人物？并能如大家所期望，在更高一个层次深入渗透并活跃于美国政治、经济生活当中，让华裔的政治影响力一步步扩大，一如在教育、科技等领域也表现出相当的能力？拭目以待。

来源：侨报网