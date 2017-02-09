美中企业家协会将举办奥斯卡“中国之夜”

美中企业家商会9日在亚凯迪亚御膳酒楼举办新闻发布会，表示他们将于2月26日在比华利希尔顿大酒店举办奥斯卡“中国之夜”庆祝活动，届时将邀请成龙、范冰冰、章子怡等华人明星大腕到场与洛杉矶华人见面互动。

美中企业家商会会长孙文铁在会上介绍说，这次的中国之夜活动得到了美国航空公司、南岸广场、美国银行等多个商家的大力支持和赞助，也得到了好莱坞主流的高度重视和参与，并被纳入好莱坞“百星之夜”活动的一部分。“我们力求打造一个高档次、高品位的派对活动，使其成为美国奥斯卡和中国金球奖明星在奥斯卡颁奖晚会后的派对活动。我们将于明年、后年继续举办这个派对活动，让它成为好莱坞奥斯卡的一个品牌。”

为了提高“中国之夜”的知名度和轰动效应，主办方准备邀请成龙、范冰冰和章子怡等大腕明星前来与洛杉矶华人见面互动，彻底改变美国华人粉丝与在每年的奥斯卡颁奖晚会活动中与中国明星无缘相见、被里三层外三层的保安拒之门外的遗憾。

美中企业家协会娱乐总监怀特（James E. White）表示，随着中国在世界舞台的影响越来越大，好莱坞也越来越重视中国电影市场的发展，和中国影视圈合作已纳入很多好莱坞影视公司的发展战略，奥斯卡“中国之夜”的举办恰好顺应了这一形势，自然得到了好莱坞的高度重视和参与，并将其纳入具有27年历史的“百星之夜”活动的一部分。

来源：侨报网