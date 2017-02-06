在美国主流社会具有知名度的美国少林寺文化中心，2017年农历新春大年初一，在洛杉矶天普市场馆内举办大型传灯祈福法会，为社区和华裔民众祈福。同时向社区华裔青少年介绍中国新年习俗。近200名当地各族裔民众参加了当天的活动。

本次传灯进行了上香、传灯、供灯等仪式，场面庄严隆重。据美国少林寺文化中心负责人释延续介绍，佛教以灯为喻，借指佛智，不仅要点亮自己内心的世界，也要点亮当下的世界，希望为世界带来光明与希望，为华人社区祈求新春吉祥、在新的一年里继续蓬勃发展。希望这些在美国出生长大的孩子不要忘了中国新年的传统习俗。

美国少林寺文化中心的新春祈福活动在庄严的仪式结束后，为来宾准备了丰富的新年食品，师傅调制了素菜馅，义工们帮助和面、擀饺子皮，小朋友们兴高采烈地包起了饺子。气氛热烈、欢乐、祥和。

来自越南的华侨家庭有8位子女，两位正在加州大学洛杉矶分校读书，他们都曾经或正在美国少林寺文化中心学习武术。他们的父亲表示，每年都会参加中心举办的新春庆祝活动，既有一份多年的情感，又是全家欢度新年的一项重要传统活动。

来自台湾的移民、现在好莱坞自己制片的Chris表示，结缘少林寺文化中心快10年了，等自己分别是4岁和新出生的小婴儿可以参加武术学习时，就来这里学习武术。

美国佛教协会、全美中华青年联合会、美国华人公共外交促进会、美国南加州贵州同乡会等机构的代表参加、协办了当天的活动。美国少林寺文化中心的新年祈福活动，也正在逐渐成为南加州华裔社区内最具代表性的农历新年庆祝活动之一。

(AACYF洛杉矶讯）