美国政府关门 2019移民改革前景怎样？

年终到来，1976年以来第20次关门已超过一周的美国政府的大门，目前依然没有松动的痕迹，特朗普在白宫向民主党喊话，希望民主党能够就边境安全达成协议。但民主党并没有积极回应，双方僵持不下。中期选举后，民主党重掌众议院，未来一年，两党争斗、移民改革是重头戏，关于边境墙拨款争议只是其中一项。2018年国会诸议员提出的各项移民改革提案，以及特朗普政府在行政上收紧的措施在2019年会如何，备受瞩目。

美国政府关门并非少见，和2018年年头政府关门相似的是，和华人有关的投资移民的EB-5区域中心计划也因为政府关门的缘故延期搁置。和往年不同的是，曾经被认为是世界上最受欢迎，备受中国投资者欢迎的EB-5，申请人数不断下降，在2018会计年第三季度，仅有617份中国申请者。

投资移民变冷的原因很多，中介机构良莠不齐，区域中心项目审查不严，诈骗案不断出现等都是原因。在美国美国证监会（SEC）及移民局的高度关注和介入下，直接的后果就是申请者绿卡等待的时间变长，需等待10年左右。2019年，随着政府结束关门，一般的看法是区域中心计划会相应地继续延期或修改。但投资移民在2019年会继续冷却是可以预期的。

投资移民的名额远不是移民项目中最多的，在每年约100万移民名额中，投资移民不过1万，最受关注的还是亲属移民和高学历高技术类的职业移民的未来。2018年美国国会共和党议员提出几项移民改革，有的还得到特朗普总统的背书，综观这些提案，总体不外乎减少或取消亲属移民，增加高学历高技术人才的职业移民，加之特朗普政府的许多涉及收紧移民的行政措施，很多人疑惑，美国还欢迎移民吗？

根据媒体报道，最新人口普查数据显示，2017年，有13.7%的美国人口是在外国出生的，创造了一个多世纪以来的新高。布鲁金斯学会研究人员还发现，自2010年来美定居的新移民中，有41％来自亚洲，另有39%来自拉丁美洲。这些人中大约45％的人有大学学位，受过高等教育的比例较之前10年增加了30％。自2010年起，有260万人从亚洲移民来美，而来自拉丁美洲有210万人。

这些数字肯定会引起反移民的政治人物和群体重视，在移民美国的亚洲人中，来自中国大陆的新移民快速增加也令一些人感到不安。2016年大选以来，美国的人口构成和未来发展趋势已成为政治焦点，未来数十年美国白人是否还占多数？这种焦虑直接影响美国的移民改革前景，特朗普和许多共和党人都对移民问题发出了警告，并建议政府需要限制进入美国的人口数量和类型，那些取消或限制亲属移民的提案应运而生就是必然的。

2018年特朗普政府一系列限制移民的行政措施，例如严审工作签证H1-B的各种措施，收紧中国游客和商务人员的签证，实施对中国留学生签证申请的种种限制，以及对申请绿卡的严审等等，最近有又传说美国政府拟取消中国赴美十年签证等。在美中贸易关系紧张和贸易战的背景下，对中国来美人员有种种限制是必然的，但是，如果没有这样的背景，2019年美国移民收紧也是必然的趋势，根本原因还在于美国人口结构发生改变引起的相关政治人物和群体的焦虑和反移民倾向。

进入2019年，随着新一届国会拉开帷幕，美国两党争斗势必更加激烈，失去众议院控制权的共和党及特朗普，势必受到民主党的掣肘。在移民问题上也一样，不管共和党会提出怎样的移民改革方案，可以想见，民主党一定会加以比过去更加激烈的反对。在这种缠斗中，民主党不需要做什么，只需要反对对现行移民法的改动，特朗普和共和党就很难达到目的。

因此，2019年的移民改革相对现行的移民法，预期不会有大的改变结果，特朗普只有继续在2018年实行的措施，就是加强移民审查中已经看得出收紧成效的行政执行。除此外，被认为不确定性很强的特朗普，恐怕也难以施展身手。

2018-12-30 21:56 来源：侨报 作者：一 娴