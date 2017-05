美国最大租车公司 圣路易 Enterprise Rent-A-Car 进军越南 签署协议

圣路易亚美商会「连结晚宴」2017 AACC Connections Dinner 规模盛大空前

The largest US car rental company – St. Louis Enterprise Rent-A-Car entered the Vietnamese Market, signed an agreement with MP Logistics Vietnam at 2017 AACC Connections Dinner

2017亚美商会最佳执行长获奖者: Nidec Motor Corp. 执行长Kei Pang

2017亚美商会最佳连结获奖者: 国际机构总裁Anna Crosslin

【圣路易时报讯】本年度圣路易亚美商会(Asian American Chamber of Commerce of St. Louis, AACC)所举办的「连结晚宴」,五月二十四日晚间于River City Casino圆满落幕。相较于去年的晚宴,今年的来宾增加了一百馀位,受邀人数超过四百人,规模盛大空前。受邀者多为杰出的企业领袖,或是具有「亚洲经验」的专业人士。与会成员包括Enliven主席Cuong Dang、Word Trade Center资深研究主席Sean Mullins、TKC Holdings法律顾问Alex Lee、联准会技术经理Pradeep Rajendran等。

二〇一七为圣路易亚美商会爆发成长的一年,商会主席利鸿川(Al Li)先生于去年接下商会主席重责,一年之间见证了会员人数的大幅增长。他于席间欣喜地表示,商会成长带来了更多的亚美合作机会,不但对于圣路易地区产生更多的正面的经济影响,也新增许多工作职位。他呼吁在场有志人士携手合作,承担更多的领导责任,为圣路易继续创造机会。

圣路易亚美商会为本地区最具代表性的亚裔商业组织,宗旨是开启圣路易与亚洲连结的管道,创造合作机会,增进双方交流。晚宴间特別宣布了美国最大租车公司Enterprise Rent-A-Car进军越南的计画,可谓今年亚美商会的一大里程碑。席上请到Enterprise全球经销部门副总Peter Smith与MP Logistics Vietnam创办人Minh Phuong Dang女士签署协议,正式敲定双边合作。

亚美商会的年度餐会均会表彰杰出人士对于亚美交流的贡献。本年度商会最佳执行长(AACC Executive of the Year)获奖者为Nidec Motor Cooperation执行长Kei Pang。Kei Pang执行长拥有伦敦大学的本科工程学位,以及密西根大学的MBA学位。他于圣路易地区深耕多年,其领导的Nidec公司于电机研发领域享有崇高声望。Kei Pang先生受奖时表示,美国企業中可以担任至高階經理人(C-Suite)的亚裔比例仅有2.5%。相较亚裔对于美国社会巨大的贡献,此数字与现实不成比例。他鼓励现场的亚裔人士勇于在美国企业环境中透过实力表现自己,使亚裔在美国社会中发挥更大的影响力。

另一重要奖项为商会年度最佳连结者(AACC Connector of the Year)。获奖者Anna Crosslin女士出生于东京,为美日混血儿。移居美国后,Crosslin女士投入大量时间与精力研究亚洲政经局势,并进入圣路易的国际机构(International Institute of St. Louis)担任总裁一职。Crosslin女士表示,身为移民的她,深刻体会大多移民面对新环境所感到的焦虑无助,因此她一向愿意为圣路易的移民提供最大的支持。除了一般的移民服务,她所领导的组织对于国际难民更是展现无比的人道精神,除了基本的生活物资,更为难民提供职业训练以及创业贷款,降低难民融入美国社会的壁垒。目前国际交流组织每年约可帮助 650位圣路易地区的难民。

亚美商会出席本次晚宴的董事会成员包括:Khanh Bui、Rao Chilakala、Nhi Doan、Anjali Dooley、MedAware Solutions, Inc.、Qiaoni Linda Jing、John Kim、Vin Ko、Julia Li、Henry Liaw、Omar Malik、oldenberg Heller & Antognoli, P.C. 、Shayn Prapaisilp、Saz Shresthra、Peter Tao、Tommy Truong、Nguyen Violette、Abdul Wadood、Andrew Yee、IMR Integrated Metallic Recovery。

本次盛会亦得到許多赞助商的大力支持。赞助厂商包括:

Nidec Motor Corporation

TAO + LEE Associates, Inc.

Hispanic Chamber of Commerce

Edward Jones

KDK Technology

Mandarin House Chinese Restaurant

River City Casino

Ameristar Casino Resort Spa

Hollywood Casino

International Institute of St. Louis

Regions Bank

Regional Business Council

Stinson Leonard

Goldenberg Heller & Antognoli, P.C.

QLT Online

Global Foods

Mayuri

Urban Chestnut

OCA

MAABA

Gateway Korea Foundation

Keefe Group

Monsanto Company

Washington University

Enterprise Holdings, Inc

Wasabi

King & I

Little Saigon Cafe

United Provisions

Ackerman Toyota