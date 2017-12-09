美国税改影响华人几何？

美国税收制度将迎来30 年来最大幅度修改，其外溢效应正成为全球性话题。除了将对各国税收政策产生深远影响之外，新税改法案对美国华侨华人及留学生等，又有何影响？今后个人来美有优惠吗？

“博士恐怕读不下去了”

“现在我做助教拿到的薪水根本不够养活自己，如果再进一步削减的话，我真的要好好考虑一下我的科研之路要怎么走下去了。”现就读于加州大学圣塔芭芭拉分校政治科学学院的王同学称。

对被特朗普总统称为“圣诞礼包” 的“减税、提高就业法案”，在美国读博士拿着奖学金的中国留学生表示：“博士恐怕是读不下去了。”

现就读于加州大学圣塔芭芭拉分校（University of Santa Barbra， UCSB）政治科学学院的王同学表示，“本次税改对于我来说最大的影响便是针对学费以及奖学金部分征税，通常奖学金是分为两种方式发放给博士生，第一种途径便是直接发放到学生账户里，如果是这种情况的话毫无疑问，这部分钱需要纳税了，留学生们真正拿到手里的奖学金便减少了；第二种奖学金发放途径是给博士生提供助教（TA）职位工作，然后再以工资的形式将本该是属于博士生的奖学金发放给他们。”目前正在博士第二年的王同学正是属于这部分人群。

她表示：“我们拿到手里的工资本来已经需要纳税了，在把奖学金转换为工资向我们发放之前税金豁免（Deduction）看来也要取消了，这相当于我的奖学金要被抵扣两部分税金，才能发放到我的手上。现在我做助教每个月拿到的薪水根本不够养活自己，如果再进一步削减的话，我真的要好好考虑一下我的科研之路要怎么走下去了。”

王同学还表示，目前参议院刚刚通过这一减税方案，只待众议院通过后，即可投入实施了。目前她本人还在等待加州层面以及加州大学系统的回应。“我并不认为加州大学系统会为博士生们买这笔单，因为这毕竟不是一笔小开销。目前，我做助教赚取的工资一年大约有3 万美元左右，此前学院原本承诺：从博士第二年开始，可以获得3.5 万美元学费减免，同样是因为我拥有助教职位，平时承担本科生讲课、课后辅导和批改作业的工作。”

私立学校读博更稳定

“现在依然有不少热爱科研的朋友们想要申请美国大学的博士，我劝他们要慎重选择，如果可以的话，最好申请一些私立的学校，毕竟私立学校的奖学金大部分是有校友、企业等非政府部门捐赠，因而相对稳定一些。”

加大圣塔芭芭拉分校的这位王同学还说：“税改之前我只需要交2000 多美元的税，税改后则多了8000 多美元的税收，那么就意味着这笔多出来的8000 多美元就是我自己需要负担的学费了。”

王同学还表示：“我们这些心存科研梦想的中国留学生真的是准备为科研和理想牺牲青春和财富的，当时申请加州大学圣塔芭芭拉分校政治学研究生，就花了不少了心思，也算是过五关斩六将才拿到了现在的学习机会，而且之所以公立学校会资助学生读完博士学位，是因为即便我们毕业了，也不是要进入高薪行业，而是在高校从事教育工作，无论是在中国还是美国。很多人觉得我们是‘带金’博士生， 其实这些人不知我们的薪水拿得多么不容易：自己所学的课程必须全A 通过；教授不断地给我们布置科研任务；如果像我一样想要拿到助教工作的话，还需要帮助教授代理大量本科生教授和课后辅导的工作。”

此外，王同学还称：“现在依然有不少热爱科研的朋友们想要申请美国大学的博士，我劝他们要慎重选择，如果可以的话，最好申请一些私立的学校，毕竟私立学校的奖学金大部分是有校友、企业等非政府部门捐赠，因而相对稳定一些。不过以我目前的情况，已经读了两年了，也不会选择转校了，毕竟成本太高，目前我只能试图再找一些兼职工作，尽量把多出来的学费补上。父母也在帮我想办法筹钱，为保证我能把这个博士顺利念完，可能还需要向亲朋好友借钱，当然我现在最希望的就是早点读完，回中国找一份高校或研究院的工作。”

并非人人都能省税

杨光明会计师表示，人口多的家庭在新法下是要多交税的，以前靠孩子和父母亲的人头数来抵税的家庭会非常吃亏， 人海战术已经过时了。

国会参议院在1 日历史性的通过税改法案，为企业和个人家庭减税。尽管不少华人都感觉自己能省下上千美元的税，但有会计师指出要看个人情况，并非人人都能省税。

新税改法案通过后，企业所得税从目前的35% 减为20%；个人所得税起征点几乎翻倍：单身人士的免征额从6350 美元提高至1.2 万美元，家庭（已婚）的免征额从此前的1.27 万美元调高至2.4 万美元。

这些利好消息让许多华人振奋，“中美会计师协会”创会会长李豪就表示，不少顾客都打电话向他询问，这些客户心里预期新法能帮助他们省下1000 美元的税。李豪称，这其实要看每个人的实际情况，有些抵扣额实际是减少了，例如大部分华人都有房产，假如有贷款的话，那他们原本是不超过100 万贷款的利息都可以抵扣，但现在降到50 万了。很多个人抵扣额用标准扣除额去计算看起来是减税了，但由于列举扣除的选项发生变化，实际情况还是需要会计师来计算才能得到准确结果。

杨光明会计师则表示，人口多的家庭在新法下是要多交税的，以前靠孩子和父母亲的人头数来抵税的家庭会非常吃亏，人海战术已经过时了。

此外，现在医疗费用和州税都不能再用来抵税，再加上地税和自住房贷款利息降低抵税额这些方面的改变，这对个人报税的影响都是非常大。举例说，住在洛杉矶东区圣马力诺市（San Marino）的家庭以前很轻松就可以抵税3 万美元至4 万美元，但现在只能按2.4 万美元标准扣除额来计算。

各抒己见

税改或使部分人掀“离婚潮”

据中新网报道，新的税改方案不仅对留学生产生冲击，对当地华人的生活也影响颇多。华人来美很多都是自己创业，例如中餐馆、律师楼等等。此前因企业税高，大部分华人会选择由公司的负责人( 老板或合伙人)，通过个人税的方式承担缴税。而税改之后，企业税仅为20%，很多公司会直接选择通过公司来报税，这样更划算。

新税改法案将个人的遗产税现行免税额幅度加大。同时，以夫妻为单位的两人家庭，免税额将从1100 万元增加到2000 万元。对此，律师称，遗产税会减少很多家长将房产转给孩子的负担，是一件好事。但免税额的变化， 对原来依靠理财保险工具避险的人群将产生动摇。

税改其中一项是取消了赡养费的所得税扣除额，男方需缴交较高税率。有报道认为这或引发男方不愿支付女方赡养费的可能。据称，已有部分“怨偶”急着在新法生效前，赶签离婚协议。

此外，美国税改对企业有影响，那么对中国民众有影响吗？当然有。

据报道，由于美国“落地生” 政策这条宪法，宝宝出生在美国领土上即为美国公民。有中国父母也希望孩子未来能直接留在美国生活工作。留在美国生活，就会面临交税等问题，税改后，“美宝们”未来将不再需要缴纳原本每年需要支付的4050 美元税额。

对于在美国买房的人来说， 房屋的租金收益是必须要考虑的问题，而本次税改中的个人所得税起征额大幅提高，将会减少购房人个人所得税，增加租金收益。

如此看来，相信此次税改将掀起移民美国的热潮，来美人群将会增加，但申请难度估计也会相应增大。

“税改对美国社会整体发展有好处”

据北京国际在线报道，虽然此次美国税改被指有劫贫济富之嫌，但一些华人认为， 此次税改还是利大于弊。

在美创办了AmeriChinn 咨询公司的侯女士对此次税改评价积极，她认为税改促进了美国创业环境的改善。她说：“我在中国和美国都注册过公司。中国申办企业的流程相对复杂，而美国注册公司的手续相对简单一些。过去美国企业税很高，达到35%， 很多人都选择在中国香港注册公司， 或在离岸小岛注册。此次税改要将企业税率降到22%或20%，下降幅度很大，这对企业来说是利好消息。加上美国有良好的创业环境，这将吸引更多的创业者来美国开拓事业，包括中国的创业者。”

在美华人叶先生也表达了相似的观点，他说：“对我个人来说，税改只是让我少交了一点税。可是对公司而言，税改可以吸引海外资金回流，这样会带来工作机会的增加，相应的，依赖福利的人就会减少，这对美国社会整体发展是有好处的，所以我支持税改。”

本次税改的政策理念建立在保守派的核心经济理念之一“滴漏理论”的基础之上。“滴漏理论”的核心是不优待贫困阶层和弱势群体，而是通过优先发展起来的群体和地区带动贫困和弱势群体的发展。通俗一点来说，就是先让大资本和富有阶层拿到钱，通过他们的投资和消费，再让下面的阶层获益。

一位不愿透露姓名的在美华人称：“虽然‘滴漏理论’遭到一些媒体和学者的批判，但是这个效应就在眼前发生：股市大涨惠及许多有退休基金账户的美国中产，甚至没有个人账户的教师等政府雇员也可以通过公共养老金获益。除了退休基金，人们只要有和股市有关的共同基金账户投资就可以受益。没有任何在股市投资的人虽然无法直接受益，但也不是一点好处都没有。”

生活在硅谷的刘先生也说： “虽然我的家庭没有因税改省下很多钱，但我还是支持税改，原因很简单，一个不庞大的政府， 没理由花那么多钱，没理由让纳税人交很多税。”

2017-12-08 18:44 来源: 侨报 作者: 聂达 翁羽 编辑: 孟音