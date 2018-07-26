美媒发文告诫外国人：不要随便发微信语音！原因竟然是……

在使用微信的过程中相信大家都有这样的体会，面对一连多条30-40秒或者更长的语音信息刷屏的时候，我们很难保持耐心去逐条点开。针对这一现象，美国媒体《Quartz》17日发布了一篇署名为Zara Zhang的文章，告诫来到中国的外国人，使用微信聊天时，不要随便发语音，除非你是聊天对象的上级。

文章称，在中国职场，很多人会使用微信进行工作上的沟通交流，而非邮件。而像下图这样的聊天情况，则很可能会激怒信息接收方。

某微信聊天记录(网络图)

为什么呢？文章列举了几个理由。

首先，并非所有场合都适合听语音，这会让接收信息方觉得很麻烦。

假如你收到微信语音的时候正在一个嘈杂的地方，就需要把手机贴近耳边或者找个安静的地方听；如果你在图书馆，就需要插上耳机；如果你在开会，就要等到会议结束……

其次，用语音发送的信息无法进行搜索，如果哪天想起来要查找某条聊天记录，根本找不到。

而且，尽管微信有将语音转换成文字的功能，但只针对普通话。不要说英文了，就算是中国的方言甚至不太标准的普通话，都无法识别。

此外，微信的语音没有暂停功能，如果你错过了某个重要的单词，就要重头开始听。

最后，如果没有WiFi，语音比文字会消耗更多流量。

文章总结说，在聊天时发语音，本质上就是方便自己，麻烦别人。你给一个人发语音，其实就相当于告诉他：“我比你更忙，更重要。”

所以，语音几乎都是在不对称的关系中使用的，比如上级对下属传达指令。

对此，中外网民纷纷表示赞同：

对这种人我有个应对的方法，就是过几天再他问起相关事情的时候，你就回答当时说的太多了没听到

真心不能发语音，除非你在接受采访

我也注意到了这一点，真的是这样。但这有时也是出于实用性，因为有时候你没法打字。

我记得有一次整个会议都是通过语音留言的。

中外网民评论(推特&新浪微博)

文章还提醒外国人，在职场中使用微信时，除非你是聊天对象的上级，否则慎发语音。即使你想说的话再长，也得耐心地一个字一个字打出来。

而且，最好一条消息就把话说完，不要分成好几条短消息发送，这既减少了信息接收方的手机震动次数，也节省他们的手机电量。

如果出于特殊原因必须要发语音，比如消息比较紧急而你又正在开车，或者手指受伤无法打字等等，那么就一定要先向对方道歉并告诉他你别无选择。

不得不说，这篇文章所罗列的观点基本都说到了点子上。

随着微信的普及，当下中国的社交礼仪已经多了一条：尽量别发2段以上60秒的语音。这不仅仅是针对职场，日常社交也一样适用。

侨报网综合–Jul 23, 2018,12:12