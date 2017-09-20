美签审查更严！游客面签需陈述入美3个月计划不得变更

根据纽约时报报道，国务院将对入美签证执行新的审查规定。不符合要求的游客的申请可能被拒绝，即使他们来到美国也有可能被遣返。

在发给全球范围内美国大使馆的一封电报中，国务卿蒂勒森写道需要签证的游客在进入美国前必须陈述至少3个月的在美计划方案。如果他们在大使馆面签时没有提及一些计划：如和美国公民结婚、上学或工作，这将视为申请者说谎，会影响到他们接下来签证的续签或更改签证类别。如果他们还在美国，可能面临被遣返的处境。

入美3个月后计划的变更同样会引发问题。不过这不会被视为“故意虚假陈述”。现行的规定是，入美后第一个月内的计划变动将被视为“虚假陈述”。

美国移民律师协会政府关系部的副主任里什（Diane Rish）说：“如果以游客的身份进入美国并在90天内和美国人相爱结婚并申请绿卡，这种情况下的绿卡申请将被拒绝。这是规定上最大的改变。”

2016年，美国共发放了超过1000万签证来帮助美国的旅游产业。

这项新规定不涉及包括绝大多数欧洲国家和澳大利亚、新西兰、日本等38个国家及地区的公民。这些国家及地区的公民来美国旅游或工作学习前不需要面签说明具体的计划。

而中东国家、非洲国家和大多数亚洲国家的公民需要申请签证。

受旅游禁令影响的6个国家也不受新规定的影响，因为这些国家的公民已经从6月开始在大多数情况下无法获得美国签证。

这项新规定是推动特朗普政府打击非法移民同时缩减合法移民数量计划的一部分。 美国移民改革基金会的发言人梅尔曼（Ira Mehlman）支持这项新规定。他说：“这将阻止合法移民程序的滥用。现在压力将来到那些改变计划的人的身上。”

不过里什认为对于年轻的访客而言，3个月可以发生很多变化。将这些变化视为谎言是不正确的。

来源：侨报网