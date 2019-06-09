美籍华裔滑雪天才少女谷爱凌加入中国籍 有望冲击北京冬奥金牌

美籍华裔15岁自由式滑雪天才少女谷爱凌（Eillen Gu）6日通过个人社交媒体宣布自己正式转为中国国籍，并发文“中国自由式滑雪运动员谷爱凌报到”。据国际雪联（FIS）官网资料，今年6月谷爱凌在FIS的注册国籍已经从美国变更为中国。她的加入也让中国冬季项目再次增添一个奥运夺金点。

（谷爱凌（Eillen Gu）6日通过个人社交媒体宣布自己正式转为中国国籍。谷爱凌微博）

谷爱凌2003年9月3日出生于旧金山，父亲是美国人，母亲是中国人。据悉，谷爱凌三个月大时候就被母亲带到滑雪场，3岁开始接触滑雪，9岁就拿到全美少年组滑雪冠军。她擅长自由式滑雪坡面障碍技巧和U型场地技巧项目，从2017/2018赛季开始，谷爱凌开始代表美国队参加国际比赛。

2018年2月23日，谷爱凌首次参加FIS的坡面障碍技巧比赛，获得了第四名。2018年11月，她首次参加了FIS坡面障碍技巧世界杯并取得了第11名的成绩。2018/19赛季，技巧和经验逐渐丰富的谷爱凌已经参加了3站世界杯赛，收获1金1银。

谷爱凌虽然出生在美国，却热爱中国文化，能背古诗。她一直向别人介绍，称自己是个中国女孩。谷爱凌的妈妈是北京人，而谷爱凌本人也是一口地道京腔，平时母女俩相处的关系更像是姐妹。平时如果不进行滑雪，谷爱凌一般会去跑步或者去海滩散步。

（谷爱凌在中国。谷爱凌微博）

作为滑雪选手，让谷爱凌印象最深的时刻是她9岁的时候在美国滑雪协会的全国比赛中成功做出360度的动作。据美国滑雪队官网的介绍，谷爱凌最喜欢的卡通人物是维尼，因为”A Little Love Never Hurts”。

2019-06-06 06:09 来源：腾讯体育 【侨报网综合报道】