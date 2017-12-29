联邦移民与海关执法局明年将严打职场无证客

联邦移民与海关执法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE))高层官员指出，在2018年，移民主管机关将对职场移民人口加强查缉，并出现较历任总统执政期间更加严格的手段，重点在于调查雇主是否确实遵守移民法规。

据《今日美国》报道，数十年前，类似的职场移民查缉行动，经常引发雇用无证移民员工的企业抗议，导致查缉行动难以充分执行。

联邦移民和海关执法局下辖的国土安全调查部(Homeland Security Investigations)负责田纳西州事务的副特别探员汉默(Robert Hammer)指出，仅在田纳西州，联邦机关从2018年开始， 就会针对州内各地的职场，全面加强移民执法，展开查缉行动。

查缉热点为“重大基础设施”

执行层面上，汉默指出，查缉重点可能着重于“重大基础设施”，包括机场、国防、食品运输业，以及其他涉及公共安全与福利的企业。

汉默以田纳西州为例，表示在联邦移民和海关执法局代理局长霍曼(Thomas D. Homan)的命令下，调查人员过去这段时间不断加强针对职场移民的查缉行动。 他表示，霍曼要求调查人员必须把移民查缉行动的重点放在各工作场所。

汉默表示，不同工作地点所安排的优先级各有差别，重大基础设施则被主管机关列为优先项目。 他说：“每个单位都缺人手。 因此，在人力有限的情况下，我们必须把资源集中能够获得最大成效的目标上头。”

他说，来自社会大众的举报线索也会让调查人员对其他工作场所展开查缉。

汉默说：“我们希望对于民众举报与线索做出回应。 线索通常来自公司行号里的现任员工，或者已经离职的前雇员都有。 ”

移民执法对产业有何冲击

联邦机关加强职场移民扫荡，可能对聘用了移民劳工的公司行号与不同产业造成冲击，对于整体社区而言，也会造成某种程度的影响。

反对人士指出，加强职场移民查缉将对辛苦赚钱养家的平民百姓带来伤害，对产业来说则如同切断劳工供应来源。 相对的，对查缉行动持赞成立场的支持者则指出，如此改变将为美国公民开启就业大门，也让合法劳工能够获得更好的薪资条件。

除移民案件外， 国土安全部亦会加强调查包括儿童色情及艺术品盗窃等案件。

移民和海关执法局是国土安全部的下属组织，曾一度发生人手不足的情况，哈默拒绝透露国土安全部在田纳西州有多少员工。他说： “我只想说， 我们在资源方面有优势， 我们在田纳西州有五个办事处来执行任务。”

这些办事处还与田纳西州公路巡警有工作关系， 该巡逻队11月28日参加了在孟菲斯地区与移民有关的逮捕行动。哈默称与巡警的合作关系仍会继续。

打击雇请无证客历史回顾

虽然明知雇用无证移民是违法的， 但当政府采取行动执行这些规定时， 企业主们就会抱怨。因此， 政府在这个问题上不止一次地退却。

九十年代末在佐治亚州和内布拉斯加州等州的肉类工厂里曾上演过同类案例。联邦政府禁止这些行业雇用无证的移民工人。移民工人逃离后， 企业主向国会投诉， 并停止执行这项行动。

1999年3月， 联邦移民当局发布了一份备忘录， 其中工作地点查缉在五个优先事项中第五，排第一的国内移民执法优先事项是驱逐犯有重大罪行的移民。

据《纽约时报》报道， 到 2000年， 职场移民执法基本停止。“在蓬勃发展的经济中， 劳动力短缺， 成千上万的非法移民在国家的工作场所越来越受到包容”。自那以来， 政府多次调整这一政策， 虽然发生了一些在工作场所逮捕的案件， 但总的来说工作场所的执行仍然很少。

特朗普在2016总统竞选期间承诺更加严格的移民执法，在他的总统任期内， 移民逮捕数量有所增加。

但是哈默没有说明在所有执法优先事项中， 职场移民的执法工作是排在第几个优先级的。他说：“我不想排名，因为每个案件是不同的，所有的情况是不同的。”

来源：纽约侨报网