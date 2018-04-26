芝加哥食博会5月开展 中餐展区亮点齐聚

5月19日-22日，第99届芝加哥国际酒店餐饮博览会(NRA Show，食博会)将隆重开展，中国展区也将再度出战，大力弘扬中餐文化。4月23日中午，由美国中餐联盟、美国中餐学会和北美中餐协会联合主办的芝加哥食博会中国展区新闻发布会在市中心老四川餐厅举行。



钟富华(中)向大家介绍展会筹备情况

美国中餐联盟执行主席钟富华首先向大家介绍了中国展区的筹备情况，除了位置更好、空间更大的展台外，此次食博会上中国展区将推出三个“首届”活动：美国首届中餐国际论坛、美国首届花旗参杯厨艺表演赛及美国首届国际中餐文化交流游。钟富华强调，此次展会上将更全面地展现中餐文化，而非仅仅中餐；同时也鼓励推动将旅游观光和餐饮有机结合的新模式。



胡晓军(左)建议中餐业“标准化”

美国中餐学会主席胡晓军指出，过去的几十年间，美国的中餐业可谓是饱经沧桑，但中华美食受到世界欢迎是毋庸置疑的。对于中餐业而言，虽然前途光明，但道路艰辛，所以将行业“标准化”必是未来中餐发展的势头之一。而此次首届美国中餐国际论坛就是为所有中餐从业者或爱好者提供一个交流切磋的平台，希望借助这个机会，美国中餐行业能集合大家的智慧，将中餐业发扬壮大。

北美中餐协会会长吴震宇对首届花旗参杯介绍到，花旗参作为美国中西部“土特产”，一直深受大家喜爱，但是美国餐饮业中却很少将其用做食材，而中餐文化中它确具有独特地位，此次厨艺表演赛上将花旗参与中餐融合，也算一种“中西结合”的佳作，相信来自北美和欧洲的15支参赛团队一定会给观众呈现一场精彩厨艺秀。



余鹏副总领事对今年中国展区充满期待



汪兴无主席表示将给予必要支持

当天，驻芝总领馆副总领事余鹏、侨务组组长卢晓晖、芝加哥华联会主席汪兴无、美国中餐发展基金会主席倪举凌等嘉宾也出席活动，对2018芝加哥食博会中国展区充满期待并给予积极支持。余鹏指出，去年第一届中国展区已经取得了十分不错的成绩，相信在成功举办的经验和不断努力的提升下，今年的展区也会为观众呈现更加全面、更加精彩的中餐文化。

据了解，2018芝加哥NRA Show将于5月19日至22日在芝加哥麦考密展会中心湖边展区(McCormick Place/Lake side Center )举行。详情可查询：https://show.restaurant.org 。

芝加哥侨报周末–Apr 25, 2018,00:02