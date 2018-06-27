荣获总统学者奖 华裔女孩将入读哈佛

由联邦教育部主办的2018年美国总统学者（US. Presidential Scholar）于6月24日至26日在华盛顿举行颁奖活动，161名高中毕业生获得总统学者奖章。南加州获奖学生中包括华裔女学霸陈心洋（Maggie S. Chen），她在高中毕业后将前往哈佛大学继续深造。

2018年全美有超过5200名高中生成为总统学者候选人。候选人除了在SAT或ACT考试中表现优异外，还必须经由首席州立学校官员、被教育部认可的机构或国家青年艺术基金会进行提名。最终，第54届美国总统学者共有161名应届高中生获奖。得奖人包括126名来自全美各州、特区、海外家庭的每个地区一男一女学业杰出代表，15名全美不限地区的学业杰出代表，20名全国艺术领域杰出代表，以及20名全国职业技术教育领域杰出代表。

加州共有3人因学业成绩杰出而获奖，3人因艺术领域杰出表现获奖。其中，加州学业杰出的唯一女性代表是毕业于南加圣地亚哥谷顶学院（Canyon Crest Academy）的华裔女孩陈心洋。

陈心洋的父母来自中国杭州，她在美国出生长大，是一名当之无愧的学霸。

事实上，关注中学生理工科研项目奖项的人可能非常熟悉她的名字。陈心洋研究的抗排斥人造肝脏项目“包裹细胞膜的纳米装置用于抗药性细菌的抗毒力治疗方法”让她获得“2018年科研项目奖”，而她总共5次获得加州科工展科研项目大奖。

陈心洋开发的纳米装置具有高效的毒素吸收能力，可以在不使用抗生素的情况下，消除多株抗生素耐药菌。此外，她不仅因为人造肝脏的科研项目名声大噪，她开发的女性主题程序软件、生物基因项目等都获过大奖。

已经高中毕业的陈心洋在拿到总统学者奖章后，将在秋季去哈佛大学深造。

2018-06-26 20:40 来源：侨报网