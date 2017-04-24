融入主流 美国华人应向芬兰华人学习什么

近期，一段华裔女孩的演讲火了。

在一段演讲中，18岁华裔女孩Canwen Xu说出了心声：我们在美国这个大熔炉里扮演着奇怪的角色，永远处在“灰色地带”。

Canwen分享了自己所遭受的种族歧视，也道出了一个奇怪的现象：自己越拒绝中国人身份，却越受美国人欢迎。

Canwen是南京人，2岁时跟随父母来到美国。她用筷子吃意大利面，喜欢西红柿炒鸡蛋，小时候的偶像是姚明。这就注定了她的一生都处于两种文化交融之中。

有这样例子的感受的不止他一个。在美国移民中介工作的朱培刚说，在美国，常常有“融不进去”的感觉。拿工作来说，一般都会对你有刻板印象，觉得你只能在特定的领域工作。

皮尤研究中心的一份调查报告《亚裔美国人的崛起》中也说到，华人是学历收入“双高”的“模范少数族裔”，可是“最敬业、精准和勤奋工作的代表”也难逃种族歧视。华裔是感受种族歧视最为显著的亚裔群体。接近四分之三（72%）的华裔认为自己族裔在美国遭受歧视。这个比例领跑所有亚裔。

根据美国马里兰大学学者的研究，华人在美国所从事的行业主要集中在4个方面，这4大行业雇佣的人员占华裔劳动力大军的60.9%。美国华人从业人员最多的行业是教育服务（象各种课外辅导班、SAT考试复习班、中文教育等）、医疗健康和社会辅助服务（如职业介绍所、移民服务等），就业人员占19.9%。排在第二位的是艺术、娱乐、旅游服务、酒店和餐饮业，就业人员占15%。其中餐饮业仍是华裔移民在美国生存的支柱产业之一，遍布美国主要大都会城市的中餐馆成为中国文化的一个象征。排在第三位的是制造业，就业人员占13.5%。排在第四位的是职业性、科学和管理行业，就业人员占13.3%。此外，华人从业人员较多的行业还包括：批发零售业，从业人员占12.7%；金融房地产业，从业人员占 8.6%，通讯业，就业人员占3.2%。

也就是洛杉矶华人网评论的，在美的华裔移民中，有80.4%都集中在私人企业，都属打工族。

但是本月初，中国国家主席习近平选择首次访问的欧盟国家芬兰，那里的华人却是幸福感满满。

据不完全统计，芬兰目前约有华侨华人万名左右。虽然数量不算多，但这里的侨胞以高素质著称。他们许多都从事计算机、电子通讯、软件和信息技术等高端领域的工作。

旅芬侨胞守法意识好，与芬兰人民和睦相处，并积极融入当地社会。据多位当地侨胞介绍，近些年来，印象中芬兰本地媒体基本没有涉及华裔族群的负面报道。

这两个截然不同的对比，是为什么呢？

首先，芬兰是距离中国最近的欧洲国家，并一直以高科技，高福利的良好形象闻名于世。由于芬兰政府没有大规模宣传移民政策，所以对大部分考虑移民的中国人来说，能移民成功的，一般都是高精尖人才。

而美国本是一个移民国家，国家元素多样化。这也导致了来到美国华人的多样化。第一，华人学历两极分化：美国整体高中以下学历人口是14.4%，华人中高中以下学历的却占到18%，远高于多数亚裔（日裔4.8%、韩裔和菲裔7.7%、印裔9.2%）。收入两极分化：一部分华人是美国收入最高的群体之一，但是仍有13.7%的华人尚未脱贫，对亚裔来讲，这个数字只有11.9%。而整个美国贫困人口的比例也在12.8%。

另外，由于文化背景。美国对华人的印象还有不太热心公共事务。

许多人都认为，华裔的确不太能够融入美国主流社会。这一方面因为语言问题。根据微信公众号“数说司法”消息，只有大约一半的华人（51.9%）能讲一口流利的英语，低于美国平均的63.5%，也远低于多数亚裔（日裔81.8%、菲裔77.7%、印裔76.2%、韩裔54%）。另一方面，语言导致的疏远，让人们觉得华裔不会交际、高冷范儿、缺乏发展小伙伴的热情：仅有20%的华人认为华人与美国白人关系不错，觉得跟非裔、西裔关系好的华人就更少了。

种种原因造成，华人在美国总有一种“扮演着奇怪角色，却永远处在‘灰色地带’”的感觉。

因此，美国华人应该好好学学芬兰华人，无论是在文化知识上，还是在行为习惯上，不断提升自己，往高处走，学好英语，积极参政，逐渐摆脱美国社会对中国人的刻板印象，争取在美国主流社会占据一席之地。

来源：侨报网