让“小科学家们”告诉你如何在“游戏“偷懒”中发掘科学奥秘

24日，由加州科技中心（California Science Center）举办的一年一度的加州科技博览会上，近千名来自加州不同中学、不同年级的学生，在此展示他们的多个科学领域的发明创造和研究成果，不少华裔学生及家长们前来参展和观展。“小科学家们”的奇思妙想让观展人们大开眼界，其创意的来源也是别出心裁。

学习8年小提琴的华裔学生Josephine Tsian本次参展所带来的研究是关于如何通过调节小提琴的弓弦松紧度来调控拉出曲调的音量，说到是如何想到做这项研究的。Tsian兴高采烈的说道：“我练习小提琴已经8年了，练琴真的很勤苦，父母和老师又头特别严格，我最常听到他们说的就是：‘拉得大一点声！’，我当时就心想，拉得大声是很辛苦的，即便是通过老师教我的那些方法也是很累的，于是我就想有没有什么办法能既省力又大声地演奏，于是我发现当我调整小提琴的弓弦松紧度时，演奏声音会有细微的区别，于是我就对此产生了兴趣，开始用物理学中用来测量震动的方法来测量弓弦的松紧度与音量之间的关系。我发现的确是弓弦拉得越紧，拉出来的声音就会越响亮，但是这种改变并不总是那么好，因为随着弓弦越来越近，声音变得响亮的程度变化并没有相同地变化。虽然没有得到一个自己特别想要的结果，但是这起码可以帮助我用一些小小的技巧让练琴变得稍稍省力。”

另外一位7年级的华裔学生所进行的科研调查统计试验是关于手机视频游戏对于青少年精神状态的研究，同样对于进行调研的原始动力有着切身体会的他表示：“我今年14岁，我本身就是手机游戏的爱好者，以前都是PSP、手机还有i-pad不离手的，爸妈对此很不满，爸爸甚至警告我说：最新的精神病理学研究已经可以描绘出的打游戏和今后发生精神障碍的关系，但是我并不以为然，我觉得只是在试图说服我，于是我就开始寻找真正的科学研究：准确地说，目前科学家们的确通过研究大脑的健康与玩网络游戏的关系，但是还并没有人研究过视频游戏、手机游戏等等更加日常的手游对人脑或者青少年智力健康的研究，于是我就自己做了这个统计调查试验，事实证明手机视频游戏对9-14岁青少年的影响较大，大于年轻或者更年长的青少年人群。”

来源：侨报网