诈骗案将影响EB-5改革

代理多位受害人向“加州投资移民基金”提出诉讼的王婧律师认为，此案已经引起美国国会的注意，相信将与目前EB-5改革涉及的问题息息相关。

王婧律师表示，目前EB-5改革正在激烈的讨论和进行中，在新提案内关于受害人保护条款主要有两条：一是保护正常投资者的移民利益，在投资移民区域中心关闭的180天内，可转投新的区域中心或项目，保持老的优先日，并可使用赔款来投资；二是保护投资者子女权益，既临时绿卡身份被终止后，但如果在一年内再次递交，可以冻结21岁以内的年龄。

王婧律师说：“美国参议院在4月20日对该案件发出问询信件，要求国土安全部部长作出解答，并要求国会参与调查该案件。我相信这个案子的走向会对参众议院最后对这个条款是否通过，具体如何执行起到非常重要的作用。”

由于“加州投资移民基金”案件涉及100多个投资人，这其中并非全部都是同样状况。王婧律师分析说主要分成3类，一是正常进行投资移民的无辜顾客，二是收了返还款的顾客，三就是红通犯，这其中有30人左右是收了返还款的顾客。此外，王婧律师认为，由于FBI掌握所有的公司账户和投资方个人账户间转账的走向，所以他们有记录说明哪一些是通过项目方返还了金额移民的，因此他们有比较清晰的界定哪一部分的人是真正的受害人，哪部分是参与了这个项目的人。

受害人对“加州投资移民基金”诉讼的相关信息可以通过网站 kwlaws.com 了解，王婧律师呼吁更多受害人可以通过网站了解案件情况，以便找到更好的解决方案来解决目前尴尬的身份问题。