【圣路易时报讯】圣路易华盛顿大学医学院传染病学系助理教授、Barnes-Jewish医院抗菌管理、流行病感染预防医师薛可文(Dr. Kevin Hsueh)2月15日(周六)下午三时半​​，特别与华人社区代表们就目前新型冠状病毒疫情和美国目前相关情况​​，召开了一场一个小时的网络会议，分析讨论新型冠状病毒和对圣路易社区的影响，阐明若干误会和误传​​，以免社区因社交媒体和网路讯息爆炸而引起不必要的惊慌和恐惧。

薛可文医师说，冠状病毒人与人之间通常通过咳嗽和打喷嚏、与感染者密切接触或接触受感染的表面进行传播，其次通过嘴、鼻子或眼睛传播。为预防新型冠状病毒感染，疾病预防和控制中心(CDC)建议遵守以下基本卫生习惯，例如勤洗手，保持身体水分充足，咳嗽时用手或者纸巾掩住口鼻，生病时待在家中。

薛医师表示，由于圣路易地区目前并没有新冠状病毒案例，目前美国的防疫和阻绝措施也做的很好，基本上没有从疫区传来的可能，希望圣路易社区不要惊慌，注意个人卫生习惯和管理，保持正常生活，以为度过这段疫情期。

什么是冠状病毒 (COVID-19)？冠状病毒是一组病毒的统称，指可以同时感染人类与动物的病毒，可导致呼吸道疾病，病情较轻则如同普通感冒，病情较重则如同肺炎。动物冠状病毒感染人类并在人群中扩散是极为少见的现象。2002年3月爆发的严重急性呼吸综合征(SARS)，是冠状病毒从动物转移到人类的典型案例。2012年，中东又出现了另一种显著的，最近出现的冠状病毒株，称为MERS（中东呼吸综合症），科学家说，最初是从骆驼转移到人类的。

此次爆发于武汉的新型冠状病毒的来源和菌株依旧在调查中；这也是为何到目前为止，该病毒通用名为“新型冠状病毒”。

冠状病毒如何传播？如何自我防护？冠状病毒人与人之间通常通过咳嗽和打喷嚏、与感染者密切接触或接触受感染的表面进行传播，其次通过嘴、鼻子或眼睛传播。为预防新型冠状病毒感染，疾病预防和控制中心(CDC)建议遵守以下基本卫生习惯，例如勤洗手，保持身体水分充足，咳嗽时用手或者纸巾掩住口鼻，生病时待在家中。

新型冠状病毒的症状？冠状病毒可以产生一系列症状，其中包括发烧，咳嗽，呼吸急促，咽喉疼痛，流鼻涕。多数冠状病毒感染仅引发普通感冒；更严重的病菌感染则会导致需要住院治疗的严重肺炎。CDC指出新型冠状病毒疾病症状包括“发热和下呼吸道疾病症状：（包括咳嗽，呼吸困难）”以及近期前往武汉或者与疑似患者接触。

冠状病毒可治愈吗？暂无疫苗，抗生素对病毒无效用。无任何具体治疗方案，医护人员通常会对患者进行治疗，以确保患者感到舒适。

医生和流行病专家建议：目前没有必要关门停业或改变日常活动，如果曾经在过去14天去过中国疫区，为了自身安全及安心，请您在家隔离14天，您也可以注射流感疫苗，常洗手，咳嗽时用手肘遮住嘴巴，个人生病时不要外出或作活动，因为其它呼吸道疾病也会使其它人生病。

新冠状病毒释疑：

1.除非在特殊情况下，新冠状病毒不会在空中传播，也不会从来自中国的货物上传播，也不会在物品表面存活超过9天，目前也没有证据表示新冠状病毒愈变愈强。

2.目前没有证据新冠状病毒会无症状传播，也没有秘密治疗方法，更不是生化武器，病理学支持它是来自野生动物市场。

3.新冠病毒不会由宠物传播，一般酒精含量超过60%的消毒剂就可杀死新冠病毒，服用抗生素对治疗或预防新冠状病毒没有效果，也不会治疗其它呼吸道病毒。