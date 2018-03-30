赵美心、江俊辉、伍国庆高度评价余江月桂

3月29日是加州原州务卿余江月桂（March Fong Eu）的生日。为纪念这位在加州连续做了4任、总计20多年的华人州务卿，一场由众多民选官员参加的纪念活动今天在洛杉矶里根州政府办公大楼会议厅举行，其中包括国会众议员赵美心、加州财务长江俊辉、加州参议员候选人伍国庆，以及余江月桂的儿子和儿媳等。

赵美心在致辞中高度评价余江月桂，称她是第一位获任阿拉米达学区委员会主席的华裔女性、第一位进入加州议会的华裔女性、第一位华裔州务卿、第一位当选加州世界贸易委员会主席的华裔女性、1976年又是第一位加州代理州长的华裔女性。

赵美心介绍说，余江月桂生于奥克戴尔（Oakdale）的一个洗衣店家庭，伯克莱大学毕业后，进入密尔斯大学攻读硕士，最后获得斯坦福大学博士学位。余江月桂的一生卓越非凡，她从参加社区活动开始，到参选阿拉米大学区教委，再从加州众议员到竞选州务卿，而且一干就是20多年。她用自己的努力打碎了美国的政治围墙，是余江月桂榜样的力量给了赵美心参政议政的勇气和决心。余江月桂敢于做很多亚裔不敢做的事情，敢于追求许多华人不敢奢望的梦想。

江俊辉称赞余江月桂是第1位进入州政府的华裔民选官员，而他自己只不过是第4位，相比之下，他所付出的努力远远比不上余江月桂当年为打破种族歧视、打碎政治天花板、为争取男女平等所付出的辛苦。他表示，余江月桂在州政府已经成为华人参政议政楷模的时候，他才刚刚出生，他能理解美国华人在政治舞台上从无到有地争取平等权利所要付出的代价，余江月桂要面对的不只是种族歧视，还有性别歧视，但即便在这种双重压力下，余江月桂还是用自己的智慧、真诚和努力，实现了自己的政治抱负，为美国华人树立了参政议政的榜样。

伍国庆回忆说，余江月桂当年来蒙特利公园市邀请他主持造势晚会，并动员他出来竞选，参政议政。在她的鼓励下，伍国庆开始越来越多地参政议政。“我能一路从蒙市市长到加州众议员，再从洛杉矶社区学院理事竞选加州参议员，都和余江月桂的鼓励和支持分不开”。

伍国庆表示，他在洛杉矶社区学院担任理事期间，曾多次鼓励学生参政议政，将来成为国家的栋梁。当年余江月桂就是这样指引着他走上了维护美国华人权益的政治道路的。

2018-03-30 09:30 来源：侨报网