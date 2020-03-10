Anne Yu-Tsai Tao (1921 – 2020) Obituary

【聖路易時報訊】聖路易受人景仰、尊稱為社區大家長的陶伯伯(William Tao, 陶光業博士)2019年12月17日去世後，陶媽媽(Anne Tao)也於一個月後，2020年1月21日在田納西州去世，享壽98歲。兩位老人家相繼離開了他們一生奉獻最喜愛的中國、美國和聖路易社區，完成了他們璀璨傳奇的一生，真是不勝唏噓，讓人懷念無限。

陶媽媽的追悼會三月七日(週六)下午二時，在聖路易華盛頓大學Holmes Lounge舉行，這是送陶媽媽最後一程，最後一次和陶媽媽說再見。

陶媽媽郭毓彩女士是一位成功的女企業家、慈善家和聖路易華人社區大家長，和陶伯伯兩人在聖路易無私奉獻超過半世紀。

陶媽媽是聖路易國際機構董事，協助千餘難民、移民在聖路易地區安身立命。她陪同陶伯伯在聖路易華人社區留下無數身影遺澤，贏得陶媽媽這樣既親切又自然又有大家庭感情的尊稱，平凡中顯出不平凡的偉大。

(photo by Wesley Law )

陶媽媽1921年出生於中國漢口，在天津長大。在大學期間主修服裝設計，由於日本侵華，學業中斷。在戰爭期間，她認識了也是來自天津的陶伯伯，1943年結婚，婚後陶媽媽在中國的美國海軍司令部基地工作數年，之後隨陶伯伯移民到美國。

當陶伯伯創建了他全球知名的工程顧問公司，陶媽媽擔任經理，掌理財務，將公司成長到一百名員工。

堅信教育的力量，陶媽媽將三位兒子培養到私立名校大學，她同時開放自家給當時許多來到聖路易的中國留學生和移民，大家都發自內心尊稱陶媽媽為師母或乾媽。

陶媽媽來美後，開始學習並和陶伯伯一起打網球，聖路易華盛頓大學校園內有一座有8個標準比賽場地的現代化網球球場命名為陶氏網球中心(Tao Tennis Center)，以為表彰陶伯伯、陶媽媽對華盛頓大學體育和工程教育的支持和捐贈。

(photo by Wesley Law )

陶伯伯和陶媽媽因著網球突破文化藩籬，參與人人(People to People)組織，旅遊世界各地五十餘個國家，成為美國親善大使，並曾獲得被白宮邀請的殊榮。

(photo by Wesley Law )

陶伯伯、陶媽媽有三位公子陶克強(David Tao)，陶克明(Richard Tao)和陶克平(Peter Tao)和三位兒媳、孫子女、曾孫子女們。