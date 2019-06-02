郎朗宣布与24岁钢琴家结婚 德韩混血精通多国语言

6月2日，郎朗在微博晒出九张婚纱照并表白，“我找到我的爱丽丝啦，她是吉娜·爱丽丝”，惊喜公布婚讯。一直以来，以音乐事业为重的他鲜少提及自己的私人生活，如今终于在36岁时完成了人生中的婚姻大事。

国际知名钢琴家郎朗曾于2003,2014年两次来过圣路易与圣路易交响乐团同台演出。

据悉，此次婚礼仪式将在法国某酒店举行，作为凡尔赛宫文化交流大使，当晚郎朗会在法国凡尔赛宫举办婚礼晚宴。郎朗和新娘吉娜·爱丽丝（Gina Alice）几年前相识于德国柏林，初次见面郎朗就对这个长相甜美文静又有才华的女生很有好感。作为音乐家同行，两人有许多共同话题。

吉娜是德韩混血，今年24岁，毕业于汉堡音乐戏剧学院，她从4岁开始学习钢琴，8岁起开始在公共场合进行钢琴独奏演出。吉娜曾创作过多首乐曲，她在柏林爱乐大厅举办过三次音乐会，也曾多次在中国与广州、深圳、沈阳交响乐团合作进行音乐会演出。除了音乐上的才能，吉娜颇具语言天赋，原本就精通德语、英语、法语、韩语等多国语言，如今的吉娜也说上了一口流利的中文。

2009年，吉娜的首场钢琴独奏音乐会赢得了业界的一致好评。2012年春季，她与柏林爱乐乐团以及指挥Kazuo Kanemaki合作的门德尔松第一钢琴协奏曲在柏林爱乐大厅首演。2013年1月，吉娜开启了一个名为“年轻艺术家”的钢琴独奏音乐会，在德国法兰克福黑森电台Sendesaal音乐厅的门票全部售罄。2016年，吉娜·爱丽丝在中国与沈阳爱乐乐团及广州交响乐团合作。此次演出广受好评，也让中国古典音乐界了解到了世界上还有这样技艺高超的美女古典钢琴家。

2017年，吉娜·爱丽丝在世界最大的钢琴音乐节—德国鲁尔钢琴音乐节上举办了独奏音乐会。2019年1月18日晚，吉娜在深圳音乐厅，与深圳人民一起用音乐庆祝新年。

今年5月6日，2019中国大运河国际钢琴艺术节，吉娜还出现在坐落于大兜路历史文化街区的郎朗艺术世界工作室音乐厅，指导小朋友们做钢琴练习。当时的新闻介绍，她是德国青年钢琴家，也是郎朗国际音乐基金会精英青年钢琴家。吉娜当时告诉记者：“希望通过今天的授课，孩子们能在练习时，发挥自己的想象力进行思考和练习。”4岁开始学习钢琴至今，吉娜已经与钢琴一起走过了21个年头，她说：“我愿意做任何事来支持喜欢钢琴的孩子们。”