重要提醒！在美华人今年一定要早报税！

每年上半年，美国纳税人都要报税。随着报税截止日期的临近，需要考虑的问题可能会是“应该聘请税务专家，还是自己使用税务软件报税”等问题。

据美国中文网报道，如果你已经习惯了按时报税，那就会知道，报税截至日期是在4月中旬左右。通常情况下，纳税申报必须在4月15日之前提交，但是在今年，最好给自己留出几天的余地。

那是因为今年的4月15日是星期天，但由于接下来的星期一是华盛顿特区的“解放奴隶纪念日”(Emancipation Day)，报税文件可能在4月17日才会被送交至国税局。

此外，专家也建议应该尽早报税，这是为什么呢？下面是《今日美国》网站给出的建议。

1. 会更快拿到退税

据估计，80%的税务申报人每年都会得到退税，而且数额也并不少。事实上，在去年，一般的退款额大约是2763美元，这已经不是零花小钱的概念了。

如果你有未付的账单，或想要去度假，或只是有一个很普遍的愿望，都会希望自己手里能有再多点钱，那么提前报税是尽快得到退税的最好方式。

但请记住，如果你希望获得所得税抵免或儿童附加退税，最早要等到2月底才会收到退税。由于与这些退税相关欺诈行为的增加，国税局(IRS)被要求延长相关的退款时间。

此外，这个限制还适用于其它退税，甚至是与上述这些退税无关的部分。但是，如果你不打算申领所得税抵免或儿童附加退税，并且你提交的报税没有任何错误，那么通常可以在三周内拿到钱。

2. 给自己留出更多时间 以解决税金短缺问题

尽管大多数税务申报人每年都会得到退税，但仍会有人遇到不够支付税款的情况。如果是这样的话，你可能就会遇到麻烦，特别是当你的欠税额相当大，而你账户上的储蓄又不够的时候。

另一方面，如果你能给自己留出两个半月的时间来凑出这笔必须支付的税款，而不是等到最后一刻再报税，那么你就有机会避免接到国税局的罚款。

大约有39%的美国人银行里根本没有钱。如果你是他们中的一员，并且在4月初才意识到因为2017年报税而欠了国税局1000美元，那么你处理这个一次性付款的紧张度就大大地增加。

但是，如果你在1月底就把报税准备好，并提早发现了这个问题，那么你甚至还能有机会找份临时工作来筹集这笔钱。

3. 可以避免税务欺诈

税收欺诈是所有税务申报者都会面临到的问题，但是不管你信不信，提早报税可能会帮助你避免成为受害者。典型的骗局是，犯罪分子得到了你的信息，并以你的名义递交退税申请，并在之后提前抢得属于你的退款。但是，如果你能够尽早地报税，对于那些骗子来说就很难做到。

很显然，国税局的软件能够显示重复申报退税的情况，所以如果国税局已经有了你的报税文件，而有人又提交了第二个，那么这种退税的欺诈申报将被拒绝。而另一方面，如果一个犯罪分子抢在你之前进行了虚假申报，那最后就算你把问题弄清楚了，那将不仅拖延了你得到属于自己的退款，而且还将遇到一大堆令人头疼的问题。

4. 会减轻自己的压力

进行税务申报无疑会有压力，特别是当你的退税情况很复杂的时候，就需要进行大量的工作(比如需要计算退税扣除或补齐缺少的文件)。提前报税所会让你的压力大大减少。一旦这个报税文件从你手中寄出之后，你就可以把它抛到脑后，集中精力去干别的事情了。

虽然有一大堆充足的理由证明你最好提前报税，但也有一个理由会告诉你不要去提前报税：就是当你缺少能确定退税额的关键信息的时候。虽然提前获得退税有好处，但如果你无法提供准确的数据，那就最好等等再报，否则，被国税局审计的机会很大，而这可能是另一个噩梦的开始。

侨报网–Mar 09, 2018,15:13