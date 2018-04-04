陈香梅享寿94岁 飞虎队将军陈纳德遗孀一生传奇

【看中国2018年4月4日讯】华盛顿邮报报导，第二次世界大战时美国飞虎队将军陈纳德的遗孀陈香梅3月30日在华府过世，享寿94岁。女儿陈美丽表示，陈香梅在最近中风后出现了并发症。

华邮报导，陈香梅1947年在上海嫁给二战英雄陈纳德将军（Claire L.Chennault），闻名国际。陈纳德在二战开始后组成志愿军飞虎队（Flying Tigers），协助中国对抗日本侵略。

陈香梅1925年6月23日出生于北京，父亲陈应荣是牛津大学和哥伦比亚大学博士，母亲廖香词也曾赴欧学习音乐和绘画。两夫妻共生育6个女儿，陈香梅排行第二。

对日抗战期间，19岁的陈香梅时任中央通讯社昆明分社记者，与组建飞虎队协助中国对日抗战的陈纳德结缘，进而结缡。

两人年纪相差30余岁，育有两女，颇为恩爱。陈香梅把两人相识相恋过程写成“一千个春天”一书，还被台视拍成八点档连续剧。

陈纳德1958年过世后，陈香梅抚养女儿，继续在华府政界发挥影响力，对美国的对华政策影响极深，也是早期在美国政界崭露头角的少数华裔女性。

陈香梅跻身美国外交、军事与商业界的核心，并成为“中国游说团”的要角，支持国民党领袖蒋中正在台湾建立反共政府，对抗毛泽东成立的中华人民共和国。

陈香梅被誉为是与华府知名的社交名媛、与前美国驻卢森堡大使梅斯塔（Perle Mesta）齐名，甚至成为两党多位美国总统的请益对象及座上宾，陈香梅传记的作者佛斯勒（Catherine Forslund）形容，她有“非正式外交官的独特模式”，她说，陈香梅当年是美国各界了解中国的诠释者，某种程度上来说，她也是众多亚洲国家认识美国的传译者。

她和陈纳德的异国恋情，在那个年代的美国社会也很轰动。陈香梅1944年至1948年担任中央社记者期间，因采访陈纳德（Claire Lee Chennault）而一见钟情，1947年、22岁的她与时年54岁的陈纳德在上海结婚，两人育有两女，然而，这段相差32岁的姻缘，仅短短11年，因陈纳德的病逝，也改变陈香梅的后半生。

飞虎将军陈纳德的遗孀陈香梅（左）晚年住在华府，驻美中将顾问田在劢（右）2015年前往她的寓所探视时，与她和陈香梅的二女儿陈美丽（中）合影留念。(图片来源：中央社)

陈香梅曾在自传中形容，她一个东方女子、仅拥有受美国人敬重的陈纳德姓氏，当年无依无靠带着两名幼女，选择定居华府，除当时要处理陈纳德留下事业的复杂手续，还有离丈夫墓园较近的考虑，而她孤身一人在现实又充满歧视的美国求生，并非易事，靠着翻译、写作到在华府站稳脚跟，其中除苦涩，也有让她啼笑皆非的。

她说，陈纳德去世还不到一年，就有好几个人向她求婚，而她总泼那些人冷水：“我要葬在阿灵顿军人公墓、陈纳德将军旁，不改名换姓。”这，也是陈香梅生前不只一次向好友说过的心愿。

不论在两蒋时代传闻作为游走美、中、台的密使，或前总统尼克森竞选时扮演和南越沟通的前尘密事，陈香梅作为共和党人，到后来成为民主党的前总统甘迺迪任命、成为首位进入白宫工作的华人，更于前总统雷根时任亲善特使访问北京，这位纵横美国政界的奇女子，虽曾感慨美国总不把她当“中国专家”看待，但从早年协助美国救助中国难民，到后来成立陈香梅基金会，对两岸华人的关心不减。

而往事种种于她，她最挂念的仍是那一人。

过去，陈香梅常跨越波多马克河、到陈纳德位于阿灵顿公墓的坟前看顾怀念，在丈夫逝世60年后，这位“飞虎夫人”常伴丈夫身旁的心愿，走完传奇此生。