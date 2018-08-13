面对数十年来美国移民政策最重要的改变 华人应更积极行使投票权

有媒体报道，特朗普政府近日将出台新移民改革提案，规定合法移民中凡是曾经使用过公共福利计划，包括奥巴马健康保险、儿童医疗保险、粮食券的人，在申请绿卡或入籍时都将面临困难。尽管细节还不明确，但这消息一出就引起了移民团体和普通民众的关注。如果这项措施真的得以实施，就将是数十年来美国移民政策最重要的改变，受影响的范围可能达2000万人。

这项政策是白宫资深顾问斯蒂·米勒提出的方案，这项方案较之前国土安全部提出的“成为‘公共负担’者应被排除成为永久居民或公民”的方案更为激进，尤其是把奥巴马医保列入其中的举措，已经明显带有了党争政治色彩。

美国移民法规定成为“公共负担”的移民申请者不能成为合法移民。何为“公共负担”？1999年制定的规则称，仅限于获得政府直接现金援助等主要依靠政府生活者，其他如粮食券、儿童学前班等非现金福利不在其中。米勒的提案显然无限度扩大了“公共负担”的定义，无论是合法使用或者非法使用福利的移民申请者都可能被一刀切掉。

毋庸讳言，在美国，福利被滥用的现象确实存在，但之所以被滥用，一方面是滥用者利用了政府制度的漏洞钻空子，更主要的一方面原因则是执行机构审查不严。要杜绝滥用福利，应该从严格审查入手，而不是“一刀切”。“一刀切”固然能制止滥用福利，但本来可以享受福利的低收入合法移民，尤其是贫困家庭的儿童就可能面临疾病和饥饿的危胁，这有悖于人道主义。

从特朗普上台伊始，关于限制“公共负担”者的各种提案或传言一直络绎不绝，无论是削减合法移民的福利还是打击绿卡持有者领福利，其目标都是减少合法移民。今年6月，特朗普在一次演讲中就说，“那些进入我们国家的移民必须至少在5年之后养活自己，并不享受美国的福利。”

之前共和党在国会两院提出的一些移民改革方案，无不是把矛头从非法移民扩大到合法移民。这些提案的目的是为了“美国优先”，但深层意义则是执政精英以及一些民众对美国人口结构发生变化，即大量移民进入美国导致白人成为少数族裔的趋势的担忧。

米勒其人，据媒体报道，在高中期间就主张严格控制合法移民，也被很多人认为是白人至上主义者。而控制合法移民这样的论调并不少见，近日，美国Fox新闻网名嘴英格勒姆（Laura Ingraham）谈及移民政策时，就表示美国人口结构发生变化，都是因为外来移民的关系，其中包括合法移民。英格勒姆说，美国人民被涌进大量人口发生的变化，并不是任何人曾经投票赞同的，而且绝大多数人根本不喜欢这些改变。

美国确实有人口结构改变的趋势。根据人口普查局的一份报告，2014年与2060年相比，美国的人口结构将发生重大变化，其中最主要的变化是白人（不包括拉美裔）将从多数族裔变成少数族裔，届时美国将成为一个非白人为主体的国家，根据这份报告，2014年白人占62.2%，其他族裔占37.8%，2060年白人占43.6%，其他族裔占56.4% 。在少数族裔中，2014年拉美裔占17.4%、黑人占13.2%、亚裔占5.4%、混血人口占2.5%。2060年拉美裔占28.6%、黑人占14.3%、亚裔占9.3%、混血人口占6.2%。华人不是移民中数量最多的，但显然也会受到波及。

特朗普政府及其支持者他们对人口结构改变的焦虑并非空穴来风。人们都知道美国是选举政治，选票由选民人口决定。以加州为例，在加州，西语裔（拉美裔）已经成为第一大族裔，白人已经退位成为第二族裔。加州的西裔族群不仅团结，而且积极参与投票，加州的州议会，西裔议员占大多数，加州之所以在各方面对非法移民大开绿灯，例如加州的非法移民可以取得驾照等，都与西裔族群的选票功不可没。在美国，非法移民以来自墨西哥的为最多，合法移民中的家庭移民，墨西哥也名列前茅。这才是从特朗普政府一再出台针对合法移民政策的真正原因。可以预料，在中期选举到来或之后，将会有更多不利合法移民的提案和政策出现。在这种威胁下，华人更应积极行使投票权。

2018-08-13 00:51 来源：侨报 作者：一 娴 编辑：刘青松