驻芝总领馆新届领导集体到齐 副总领事刘军即将离任

6月25日晚，中国驻芝加哥总领馆举办“刘军副总领事离任暨边志春副总领事到任”招待会，新任副总领事边志春首次正式与美国中西部地区桥学商各界代表见面，驻芝总领馆新一届领导集体至此全部到齐。

招待会当天，中国驻芝加哥总领馆总领事赵建致辞表示，副总领事刘军在芝加哥工作的四年多的时间，为推进中美合作做出了巨大努力和贡献，并且广交美国中西部各界人士，努力为侨学商届提供好的服务，几年如一日的辛勤付出，他向刘军表示衷心的感谢。

赵建说，在驻芝总领馆的工作让副总领事刘军对中美关系有深入了解，对其今后在任何岗位上，为中国的外交事业做出其他贡献提供帮助作用，他祝愿刘军不忘初心，在今后的工作岗位上继续努力，取得更多更好的成绩。

赵建表示，新到任的副总领事边志春刚来芝加哥没有多长时间，征程未洗便投入到工作中，其中包括承担起有关章莹颖案件的相关工作。他热情欢迎边志春的到任，并相信在今后的工作中，她能够为侨学届和中资企业做出积极服务，为中美关系的发展做更多贡献。

刘军则在致辞中对总领馆同事及侨学各界长期以来对自己的支持表示了感谢，他说，因为有了广大桥学各界的支持，美国中西部地区的外交工作取得了很大成就，驻芝总领馆能够更好地提供服务，融入华人社区，加强社区团结互助，协调助理各社团活动，并且与主流交往，加强互信和合作。“在芝加哥总领馆的1700个日子，时间过得特别快，在工作中可以与大家相识相交是一大幸事”，刘军说。

边志春表示，虽然刚到任时间不长，但已经通过几次活动体验到了芝加哥侨社的繁荣与活力。她说，领区各地侨社非常活跃，在各种中国传统节日准备组织活动，服务老乡侨胞，为他们排忧解难，举办文体活动丰富生活，创办中文学校弘扬文化，通过这些活动，将华人华侨们凝聚在一起，帮助他们解乡愁，让他们交到了新的朋友，也让我们中华文化为美国的多样文化增添光彩。

边志春说，侨学届和中资企业代表是中美关系发展的友好使者，也是两国友谊的桥梁纽带，中美重要时期关系，她和大家一样期待两国相好发展，为此大家需要共同努力。她表示将不忘初心，为推动中美友好合作，支持华人社区发展做出努力。

当天的招待会由中国驻芝加哥总领馆副总领事黄黎明主持，伊利诺伊州众议员马静仪，大芝加哥地区华侨华人联合会主席郑征，美国中总商会芝加哥分会副会长许可飞，西北大学学生学者联合会前主席刘川路纷纷致辞，向副总领事刘军表达祝福，并欢迎副总领事边志春的到任。

芝加哥侨报周末–Jun 26, 2019,15:58