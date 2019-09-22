10月起，护照回国可以代替身份证！只需验证这一步！

很多华人回国探亲、办事，因中国身份证已经过期、拿护照又不方便，都遇到出行各种难的尴尬事。

这种局面将很快得到改变！！！

9月11日，中国国家移民管理局公布《出入境证件身份认证管理办法》。新规说，将开发入境证件身份认证平台，今后公共服务部门和其他行业，可以依此平台，对出入境证件做身份认证，达到为境外人员办事办证提供更快捷便利的服务。

出台这项新规，是考虑到越来越多华人回国旅游、工作、生活，却因所持出入境证件身份确认、证件识别等问题，无法享用与内地居民相同的基本政务服务、公共服务、互联网服务，存在办事难、办事繁等不便利。

而根据最新《管理办法》，中国国家移民管理局授权所属出入境管理信息技术研究所免费提供出入境证件身份认证服务。

依法依规应当查验个人身份信息的经营者，可按照该《管理办法》，对需要办理实名认证、实人认证、证件电子信息识读等业务的，在认证平台进行认证。

一旦该认证平台开通后，境外人员从10月份起，即可凭持用的出入境证件办理交通运输、金融、教育、通信、医疗、住宿等35项公共服务，年底前基本实现出入境证件便利化应用工作目标。

简而言之！！！经过认证后，中国护照就等同于身份证的功能，可以用于回国探亲或办事等很多日常需求。

这意味着，持有美国绿卡的中国公民，回国探亲或办事，将享有更多便利。目前该平台正在建设，最迟年底前正式实施。

适用于什么人？

这项利好，只针对侨居海外的中国公民，例如美国绿卡持有者(仍持有中国护照)。

如果已经归化为美国公民，则无法享受，只能按照外国人对待。

侨报/瞧纽约–Sep 19, 2019,15:30