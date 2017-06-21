2017年「中华文化大乐园」 美国圣路易斯开营啦!

辽宁省外事（侨务）办公室承办 营址设现代中文学校

【圣路易时报讯】由辽宁省外事（侨务）办公室承办的2017年“中华文化大乐园”美国圣路易斯营，于6月19日在圣路易斯现代中文学校隆重开营，来自沈阳师范大学附属艺术学校、辽宁省实验学校的12位教师，将为圣路易斯当地华裔青少年奉上为期12天的中华文化盛宴。120名圣路易斯华裔青少年报名参营。

在开营仪式上，来自沈阳师范大学艺术学校和辽宁省实验学校的12名才华横溢的老师，为学生、家长和当地的老师们带来了一台40多分钟的才艺表演。

这是圣路易斯现代中文学校第一次承办大乐园夏令营。让圣路易斯华裔青少年学生们能够有机会得到专业老师的指导。

“中华文化大乐园”是国务院侨务办公室、中国海外交流协会继“中国寻根之旅”活动之后，推出的又一项旨在增进海外华裔青少年了解中华文化的品牌活动。

“中华文化大乐园”于2011年开始赴海外开展，开设有汉语知识、中华武术、舞蹈、书画等课程，旨在激发海外华商青少年学习中国语言和文化的兴趣，填补当地中文学校中华文化课程的不足，为中国文化大发展、大繁荣营造了良好的外部环境。

“中华文化大乐园”根据海外华裔青少年的特点和需要，采取组派国内优秀教师赴海外举办中华文化夏令营的形式，通过开设汉语知识、中华武术、民族音乐、民族舞蹈、中国书法、绘画等课程，进一步加深广大海外华裔青少年对博大精深的中华文化的了解。

“中华文化大乐园”活动强调因材施教，注重快乐教学。自2011年推出以来，共有来自20多个国家的1万多名营员参营，收到广大华裔青少年的普遍欢迎。“中华文化大乐园”活动也得到举办地有关部门和人士的支持和帮助，一些非华裔青少年亦热情参加了此项活动，使“中华文化大乐园”成为了促进中外文化交流、增进中外友好合作的平台。